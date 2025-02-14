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Ziraat Bank Zirat Bankasii Зираат Банк



14.02.2025 Россияне могут получить больше $1 млрд за свою долю в главном сотовике крупной страны НАТО 1
25.04.2022 Турки не дали хозяевам «Билайна» совершить переворот в своем сотовом операторе 1
16.11.2021 Российские инвесторы разгромили критикой руководство крупнейшего сотовика Турции 1
19.06.2020 Закончилась 15-летняя телеком-война. Экс-акционер «Мегафона» распрощался с владельцем «Билайна» 1
18.03.2019 Сотовый оператор «Альфа-групп» отправил в отставку «цифрового» гендиректора 1
09.03.2016 Владельцы «Билайна» заработают на продаже крупнейшего оператора Турции 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ziraat Bank и организации, системы, технологии, персоны:

Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 5
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8767 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 770 4
МегаФон 8922 2
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 2
Vodafone Group 1370 2
Türk Telekom - Turk Telekomunikasyon 19 1
Cisco Systems 5120 1
Superonline 4 1
Cukurova 95 5
Альфа-Групп 697 5
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 96 5
Glass Lewis - Glass, Lewis & Co 6 2
IMTIS Holdings - International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor 6 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 8 3
Международный арбитраж 30 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1011 2
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 33 2
CMB - Capital Markets Board of Turkey - Совет по финансовым рынкам Турции 7 2
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 25 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27932 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15993 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7042 2
Data monetization - Монетизация данных 1635 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20719 2
Корпоративное управление - Corporate governance 95 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5082 1
Turkcell Bip - Мессенджер 26 2
Horn-Smith Julian - Хорн-Смит Джулиан 8 2
Olpak Nail - Олпак Наиль 3 2
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 1
Erkan Murat - Эркан Мурат 1 1
Akca Ahmet - Ака Ахмет 1 1
Кузьмичев Алексей 48 1
Хан Герман 49 1
Фридман Михаил 134 1
Huseyin Arslan - Арслан Хусейн 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145110 5
Турция - Турецкая республика 2363 5
Швеция - Королевство 3622 4
Финляндия - Финляндская Республика 3609 3
Швейцария - Женева 326 3
Великобритания - Лондон 2387 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14219 2
Нидерланды 3526 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 680 2
Испания - Королевство 3715 2
Великобритания - Виргинские Острова 232 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52194 1
Украина 7622 1
Беларусь - Белоруссия 5690 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51312 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16364 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6947 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48208 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 447 2
Stichting - Штихтинг - голландское юридическое лицо с ограниченной ответственностью, но без участников или акционерного капитала, которое существует для определенной цели 19 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7530 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5859 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 642 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2491 1
Аудит - аудиторский услуги 2679 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1961 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3555 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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