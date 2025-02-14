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TWF Turkish Wealth Fund TVF Türkiye Varlık Fonu Турецкий фонд национального благосостояния Фонд благосостояния Турции

TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции


14.02.2025 Россияне могут получить больше $1 млрд за свою долю в главном сотовике крупной страны НАТО 2
25.04.2022 Турки не дали хозяевам «Билайна» совершить переворот в своем сотовом операторе 3
04.02.2022 Хозяева «Билайна» готовят переворот в крупнейшем сотовике Турции 3
16.11.2021 Российские инвесторы разгромили критикой руководство крупнейшего сотовика Турции 2
11.11.2020 Владельцы «Билайна» вышли из затяжного конфликта с выручкой в $205 млн 2
23.06.2020 Как хозяева «Билайна» помогли турецким властям овладеть главным местным сотовым оператором 2
19.06.2020 Закончилась 15-летняя телеком-война. Экс-акционер «Мегафона» распрощался с владельцем «Билайна» 1
22.09.2014 РДТЕХ автоматизировал отчетность инвестиционного бизнеса в «Татфондбанке» 1
02.08.2012 «Золотая Корона» упрощает погашение кредитов для клиентов микрофинансовых организаций 1

Публикаций - 9, упоминаний - 17

TWF и организации, системы, технологии, персоны:

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8767 6
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 770 6
Vodafone Group 1370 4
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 3
Superonline 4 3
Telecom Austria 9 2
МегаФон 8922 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12723 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 467 1
Türk Telekom - Turk Telekomunikasyon 19 1
Альфа-Групп 697 6
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 96 6
Cukurova 95 6
IMTIS Holdings - International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor 6 5
Ziraat Bank - Zirat Bankasii - Зираат Банк 5 3
Glass Lewis - Glass, Lewis & Co 6 3
Buselten 1 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1953 1
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 41 1
Татфондбанк АИКБ 80 1
Регион Ипотека 1 1
Капитал плюс 12 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Жизнь - Эрго Жизнь 17 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
Credit Suisse Securities 8 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1011 5
CMB - Capital Markets Board of Turkey - Совет по финансовым рынкам Турции 7 2
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 25 1
Международный арбитраж 30 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27932 5
Data monetization - Монетизация данных 1635 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7042 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15993 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5082 2
Корпоративное управление - Corporate governance 95 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20719 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15787 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8493 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24549 1
Turkcell Bip - Мессенджер 26 3
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 226 1
ЦФТ Золотая Корона - Погашение кредитов 35 1
Huseyin Arslan - Арслан Хусейн 3 3
Horn-Smith Julian - Хорн-Смит Джулиан 8 3
Olpak Nail - Олпак Наиль 3 3
Фридман Михаил 134 1
Сусойкин Виктор 8 1
Вальшин Тимур 1 1
Кузьмичев Алексей 48 1
Aksu Bulent - Аксу Булент 1 1
Хан Герман 49 1
Powell Christopher - Пауэлл Кристофер 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145110 7
Турция - Турецкая республика 2363 6
Нидерланды 3526 5
Швеция - Королевство 3622 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14219 3
Испания - Королевство 3715 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 680 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52194 2
Великобритания - Виргинские Острова 232 2
Швейцария - Женева 326 2
Украина 7622 2
Беларусь - Белоруссия 5690 2
Финляндия - Финляндская Республика 3609 2
Великобритания - Лондон 2387 1
Панама - Панамский канал 16 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16364 7
Stichting - Штихтинг - голландское юридическое лицо с ограниченной ответственностью, но без участников или акционерного капитала, которое существует для определенной цели 19 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48208 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51312 4
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6722 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2491 2
Аудит - аудиторский услуги 2679 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6947 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7530 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1625 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 95 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1961 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 108 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5859 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1184 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10980 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3555 1
Межбанковский кредит - Межбанковское кредитование 18 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 109 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5853 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8075 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 732 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 642 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 447 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 76 1
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