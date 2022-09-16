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Россияне купили бизнес французской ИТ-компании Atos

Топ-менеджеры российского филиала международной консалтинговой ИТ-компании Atos выкупили его у французов и собираются развивать новый бренд Auxo. Юрлицо будет работать независимо от глобальной корпорации, но обещает поддерживать с ней партнерские отношения.

Локализация бизнеса

Российский офис французской консалтинговой ИТ-компании Atos будет выделен в самостоятельное юрлицо, независимое от материнской компании. Российские топ-менеджеры выкупили компанию ««Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез», сообщили CNews представители Auxo (это новое название организации). Детали сделки не раскрываются.

В начале сентября 2022 г. компания уже заявляла, что продолжает свою операционную деятельность на территории России и в странах СНГ.

Сообщается, что юридическое название и реквизиты организации останутся неизменными, но руководители проведут ребрендинг. Новый бизнес будет развиваться в России и СНГ под брендом Auxo. С Atos новая компания сохранит партнерские отношения. Auxo заверила, что сохранит все нынешние обязательства перед сотрудниками, клиентами, партнерами.

Судя по информации «Контур.Фокус», с 15 сентября 2022 г. вместо иностранных юрлиц учредителем «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» фигурирует российское ООО «Инвест Холдинг 4». В качестве его владельцев указаны Алексей Декало, который сейчас является гендиректором Auxo, и три его заместителя. По операционной деятельности – Алексей Конышков, по коммерческой деятельности – Михаил Лядов, по финансам – Юлия Миронова. Каждому из них принадлежит четверть уставного капитала «Инвест Холдинг 4».

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Atos в России представлен в трех городах: Москва, Воронеж, Краснодар

«Мы рады, что компания продолжит работу в России, и нам удалось сохранить наш опыт, экспертизу, сотрудников, – прокомментировал трансформацию бизнеса Алексей Декало. – Изменился бренд, но ключевые принципы работы остаются прежними. Российским заказчикам компания давно знакома, у нас накоплен богатый опыт реализации широкомасштабных и долгосрочных проектов. Мы нацелены на стабильное и долгосрочное развитие Auxo в качестве конкурентного и перспективного игрока рынка».

Гендиректор упомянул, что компания продолжает адаптироваться и перераспределять ресурсы, не прерывая работу с российскими клиентами.

О материнской компании Atos

Atos специализируется в области цифровой трансформации и предоставляет комплексные решения в области консалтинга, системной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений, безопасности и управления большими данными для разных отраслей в 71 стране мира.

Корпорация представлена на рынке ценных бумаг Франции Euronext Paris, а также включена в фондовые индексы CAC 40 ESG и Next 20 Paris. Годовой оборот компании, судя по данным на официальном сайте, достигает более €11 млрд. В компании работает 112 тыс. человек.

О российском филиале

Atos в России уже больше 30 лет представлен в Москве, Воронеже и Краснодаре. По сведениям «Контур.Фокус», в 2021 г. в «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» работали более 1 тыс. человек. Выручка компании достигла 6,7 млрд руб. с ростом на 35% по отношению к 2020 г.. Чистая прибыль составила 280,1 млн руб..

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ИТ в госсекторе

«Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» продолжала полноценно работать в России даже после заявления глобальной корпорации о том, что она планирует «управляемый выход из российских операций» – об этом стало известно 5 апреля 2022 г.

Российская компания после заявления продолжала активно нанимать новых специалистов. Судя по информации портала HH.ru, в сентябре 2022 г. «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» находится в поиске 60 сотрудников: разработчиков ПО, ИБ-специалистов, специалистов техподдержки, экспертов по виртуализации и других.

Распространенная схема

Atos – не первая иностранная корпорация, которая продала местный бизнес российскому топ-менеджменту.В апреле 2021 г. руководители российского филиала международной консалтинговой компании Accenture выкупили и его у сети и продолжат работу в России и Казахстане под другим брендом. Аналитики предположили, что сделка могла быть «чисто символической» – чтобы у головной компании был позже шанс вернуться в страну.

В начале марте 2022 г. российская команда Deloitte сообщила, что больше не является частью международной сети и продолжает работать в России и Белоруссии. Из состава головной корпорации также вышли филиалы аудиторских и консалтинговых компаний PwC и KPMG. Компания Grant Thornton также разорвала связи с российским филиалом. В июле 2022 г. россияне выкупили бизнес Schneider Electric в России и Белоруссии.

Анжела Патракова

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