Компания Atos продолжает свою операционную деятельность на территории Российской Федерации и в странах СНГ

Компания ООО «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» (далее – Atos) успешно продолжает свою операционную деятельность на территории Российской Федерации и в странах СНГ. Заявления о приостановке деятельности и/или полном уходе компании Atos с российского рынка, не соответствуют действительности.

Atos на территории Российской Федерации и СНГ исполняет все свои обязательства перед своими клиентами, сотрудниками и партнерами.

Кроме того, Atos является единственной авторизованной компанией в области оказания услуг технической поддержки и обслуживания оборудования Atos и/или Bull на территории РФ и в странах СНГ.

В последнее время были обнаружены случаи недобросовестного ведения бизнеса, а именно: несертифицированные компании выдают себя за авторизованных партнеров с правом оказания технической поддержки оборудования Atos и/или Bull.

Atos настоятельно рекомендует внимательно отнестись к выбору поставщиков оборудования и услуг. Компания Atos продолжает оказывать услуги поддержки клиентам в области оборудования: мониторинг заявок и уведомления в тикет-системе, а также прием звонков осуществляется на постоянной основе 24/7.

В случае дополнительных вопросов клиенты и партнеры могут обращаться напрямую в компанию Atos.