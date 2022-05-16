«Билайн» запустил новое решение для продукта «семья»: возможность настраивать расходование пакетов интернета, минут и SMS между своими близкими, как удобно

«Билайн» обновляет услуги «Дели все» и «Дели гиги». Теперь клиенты оператора могут распределять минуты, гигабайты и SMS между членами своей семьи так, чтобы у каждого было столько, сколько нужно именно ему для общения с близкими. Благодаря новой функциональности, основной номер сможет гибко настраивать максимально возможное количество трафика, для каждого из своих членов семьи. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу: «В каждой семье есть более активные и менее активные интернет-пользователи. Есть "разговорчивые" и те, кто предпочитает общаться исключительно в мессенджерах, по возможности избегая голосовых вызовов. Для удобства наших клиентов мы создали решение, которое позволяет близким друг другу людям пользоваться услугами связи именно так, как удобно каждому из них. Оно уже доступно в мобильном приложении "Билайна". Вы сами распределяете гигабайты, минуты звонков и SMS между членами своей семьи. Кому из ваших близких нужно чуть больше интернета, а кому — больше поговорить, решать теперь только вам».

Нововведение доступно абонентам тарифов со smart-тарификацией, у которых не подключены безлимитные пакеты трафика в составе действующего тарифа. Распределить минуты, SMS и гигабайты можно в мобильном приложении «Билайн» (необходимо обновить до последней версии) или личном кабинете на сайте компании.

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ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.