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ВымпелКом Билайн 5G-сеть

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.11.2026 Билайн запустил 5G еще в 13 городах от Калининграда до Владивостока 1
20.12.2021 «Билайн бизнес» совместно с командой «ИКСАР» впервые в России протестировал промышленные AR-очки c 5G 1
17.08.2020 Игры на скорости 5G: жители Санкт-Петербурга смогут в течение месяца тестировать связь пятого поколения от «Билайн» 1
03.12.2019 Системы контроля доступа с O.Vision протестируют на 5G-сети «Билайн» в Сколково 1
29.11.2019 В России проведены хирургические операции и консилиум с использованием сети «5G Билайн» 2
14.10.2019 СК «Лужники» использовал сеть 5G «Билайн» для распределения потоков болельщиков 1
13.09.2019 Билайн запустил пилотную зону 5G в Лужниках с применением инновационного технологического решения Huawei 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9599 7
Huawei 4742 2
O.Vision 6 1
Inline Group - Инлайн Груп 106 1
Oculus VR 117 1
Омега 89 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline Innovation Lab 3 1
Севкабель ГК - Северный Кабель - Северный Кабельный Завод - Соединенные кабельные заводы - Молдавкабель - Белэлектрокабель - Севгеокабель - Севморкабель - Агрокабель - Завод Микропровод - Донбасскабель - Сарансккабель - Цветлит 32 1
Qualcomm Technologies 1994 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5826 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 834 1
TrueConf - ТруКонф 465 1
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 512 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 109 2
GMS Hospital 2 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
Севкабель Порт 16 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2799 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2106 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2926 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3481 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав - Минздравсоцразвития 1644 1
РОЭХ имени академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2706 6
Gen V - кибератаки пятого поколения 1413 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14291 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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