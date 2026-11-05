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ВымпелКом Билайн 5G-сеть
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 7, упоминаний - 8
ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:
|РОЭХ имени академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
|Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
|Горбатько Александр 105 2
|Лацанич Василь 106 2
|Гулянский Игорь 13 1
|Балюк Александр 4 1
|Левченко Алексей 10 1
|Таривердиев Михаил 1 1
|Козлов Михаил 184 1
|Башанкаев Бадма 1 1
|Натальский Александр 1 1
|Емельянов Сергей 11 1
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
|Одинцов Дмитрий 119 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Бородов Герман 20 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4295 1
|Минздрав РФ - РязГМУ ФГБОУ ВО - Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.