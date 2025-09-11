Разделы

Севкабель Порт


УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 Санкт-Петербург соберёт новое поколение киберзащитников на GIS DAYS 2025 1
18.09.2024 Арт-проект «Яндекса» «Глазами разных» появится в четырех городах России 1
14.08.2024 «Яндекс» выпустил обновление для «Станции Макс» 1
31.07.2024 «Алиса» в июле: новый ТВ-плеер и сетка каналов на телевизорах с YaOS, поддержка новых вентиляторов в умном доме и многое другое 1
29.06.2023 «Яндекс 360» впервые откроет летнюю площадку для коворкинга и мероприятий 1
19.01.2023 Шоу «Вызов» откроет тематическую зону на СтудФесте в Санкт-Петербурге 1
25.06.2021 Аналитика МТС: где петербуржцы чаще всего пользуются связью 5G 2
17.08.2020 Игры на скорости 5G: жители Санкт-Петербурга смогут в течение месяца тестировать связь пятого поколения от «Билайн» 1

Севкабель Порт и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8091 4
Севкабель ГК - Северный Кабель - Северный Кабельный Завод - Соединенные кабельные заводы - Молдавкабель - Белэлектрокабель - Севгеокабель - Севморкабель - Агрокабель - Завод Микропровод - Донбасскабель - Сарансккабель - Цветлит 16 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 1
Qualcomm Technologies 1872 1
Xiaomi 1890 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 314 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 31 1
Почта России ПАО 2211 1
Газпром ПАО 1385 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 216 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 256 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 69 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 24 1
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 1
Синдром любви - Благотворительный фонд поддержки людей с синдромом Дауна 3 1
Кронштадтский хлебозавод 2 1
Газпром ГПМХ - Insight People - Инсайт Люди 5 1
Обнажённые сердца - фонд 8 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 186 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2297 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1242 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6559 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17604 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4740 1
Оцифровка - Digitization 4812 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5200 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3965 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1074 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7993 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5077 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 334 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1965 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8427 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1658 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2326 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7995 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7292 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3547 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента - Абонентские терминалы - Subscriber terminals 144 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1735 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 289 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 562 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 893 1
PvP - Player versus Player 231 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1053 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3880 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3025 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 764 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 235 2
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 81 2
Yandex - YaOS 39 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 451 1
Huawei 5G CPE Pro - Маршрутизатор 8 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 246 1
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 36 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline Gaming - Игровой облачный сервис 5 1
МТС 5G-сеть 19 1
ВымпелКом - Билайн 5G-сеть 6 1
Qualcomm Snapdragon X 87 1
Oculus Quest 13 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 452 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 239 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 660 1
Яндекс Помощь рядом 31 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 214 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 40 1
Xiaomi MiJia DC Inverter Tower Fan 1 1
Яндекс - Орбита Яндекс 360 - коворкинг 3 1
МТС - Мой МТС 108 1
Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1 1
Коротин Павел 31 1
Попова Наталья 14 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 3
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2588 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 97 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Дворцовая площадь 20 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1283 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3106 2
НКО - Некоммерческая организация 535 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 195 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2864 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2596 1
Зоология - наука о животных 2743 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 671 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 756 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1708 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2868 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 146 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 298 1
Universal University 6 1
