Обнажённые сердца - фонд

Фонд «Обнажённые сердца» помогает детям и молодым людям с аутизмом и другими нарушениями в различных городах России, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Фонд «Обнажённые сердца» применяет современные методы с доказанной эффективностью, чтобы помочь людям с аутизмом жить полноценной жизнью.