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Обнажённые сердца фонд
Фонд «Обнажённые сердца» помогает детям и молодым людям с аутизмом и другими нарушениями в различных городах России, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Фонд «Обнажённые сердца» применяет современные методы с доказанной эффективностью, чтобы помочь людям с аутизмом жить полноценной жизнью.
УПОМИНАНИЯ
Обнажённые сердца и организации, системы, технологии, персоны:
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|VK - Mail.ru Group 3484 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4144 1
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|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1012 1
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