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Обнажённые сердца фонд

Обнажённые сердца - фонд

Фонд «Обнажённые сердца» помогает детям и молодым людям с аутизмом и другими нарушениями в различных городах России, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде.  Фонд «Обнажённые сердца» применяет  современные методы с доказанной эффективностью, чтобы помочь людям с аутизмом жить полноценной жизнью.

УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 «Яндекс Такси» и «Помощь рядом» разместят на бортах автомобилей рисунки детей — подопечных благотворительных фондов 1
12.12.2024 «Авито» запустил раздел с товарами от благотворительных фондов 1
18.09.2024 Арт-проект «Яндекса» «Глазами разных» появится в четырех городах России 1
31.05.2023 VK проводит «День защиты детей в интернете» 2
01.11.2022 В приложении «Яндекс Go» появились опции для пользователей с ограничениями по здоровью 1
08.11.2018 МИА «Россия сегодня» запустило первый VR-проект 2

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Обнажённые сердца и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7728 2
VK - Mail.ru Group 3484 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4144 1
Подарок ангелу 3 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 1
Севкабель Порт 7 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1012 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5347 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1039 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2971 1
Application store - магазин приложений 1248 1
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4625 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29039 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 630 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24719 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1414 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3005 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1309 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1868 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24836 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3109 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4061 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7822 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1007 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11545 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 620 2
Яндекс Помощь рядом 27 1
VK RuStore - Рустор 398 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 83 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1839 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 179 1
VK - Яндекс.Дзен 204 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 26 1
VK Добро - Mail.ru Добро 20 1
VK - Mail.ru Дети 10 1
Водянова Наталья 4 1
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Лосева Наталья 7 1
Бабкин Александр 17 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3210 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4067 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44213 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17851 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2312 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3090 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2818 1
Россия - СФО - Новосибирск 4434 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1549 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 624 2
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Здравоохранение - Психиатрия - Шизофрения - Аутизм - Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ 102 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1298 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5330 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1386 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 915 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 701 1
НКО - Некоммерческая организация 518 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 464 1
Зоология - наука о животных 2696 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4133 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9069 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19227 1
РАС - Расстройства аутистического спектра - ASD - Autism Spectrum Disorder 214 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 110 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1563 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 146 1
VK Skillbox - Скилбокс 118 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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