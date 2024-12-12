«Авито» запустил раздел с товарами от благотворительных фондов

«Авито» в преддверии Нового года запустил раздел с товарами от благотворительных фондов. На специальной странице платформы пользователям доступна сувенирная продукция, магниты, посуда, книги, журналы, товары для животных и др. Все вырученные средства пойдут на помощь детям, взрослым, животным и экологические проекты. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

На данный момент на странице представлены товары от 14 фондов. Покупатели могут приобрести, например, кожаные изделия, которые создаются бездомными в приюте «Теплый прием», а также толстовки, шоперы, обложки для паспортов с ручной росписью, керамическую посуду, книги о животных и даже дизайнерские аксессуары для собак. Всего ассортимент раздела насчитывает более 100 различных товаров, которые можно купить с «Авито Доставкой».

Здесь же можно приобрести дождевики, которые были созданы «Авито» совместно с фондом «Обнаженные сердца» в рамках проекта «Человек дождя». В дизайне дождевиков использовались рисунки детей – подопечных фондов.

«Наша миссия – помочь каждому улучшить собственную жизнь и жизнь людей вокруг. На протяжении многих лет мы системно поддерживаем фонды: как самостоятельно, так и создавая механики, привлекающие к благотворительности наших пользователей. Запуск раздела в преддверии Нового года поможет покупателям «Авито» найти подарок со смыслом для своих родных и близких, а фондам – получить дополнительное финансирование, чтобы сделать чью-то жизнь еще немного лучше. Мы планируем и дальше развивать этот раздел, расширяя ассортимент товаров и привлекая к сотрудничеству новые благотворительные фонды. Наша цель — не только дать пользователям возможность поддерживать важные социальные инициативы, но и создать платформу, где каждый товар несет особый смысл и помогает сделать мир лучше. Мы будем рады видеть на платформе еще больше уникальных изделий, созданных с душой и направленных на помощь людям, животным и экологическим проектам», — сказал руководитель продукта ESG «Авито» Василий Лексин.

Помимо покупки товаров на новом лендинге, пользователи «Авито» могут воспользоваться другими благотворительными механиками платформы, в частности, передать ресурсную помощь поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт» или сделать пожертвование с помощью «Знака добра». Для этого необходимо при размещении объявления внести любую сумму от 100 руб. После перевода пользователь может разместить бейдж «Знак добра» на объявлениях, что помогает привлечь к механике еще больше участников. Сейчас к данной механике подключено 29 фондов. Также «Авито» переводит в фонды по 1 руб.с каждого платного размещения объявления. По прогнозам, в 2024 г. суммарный объем помощи достигнет 190 млн руб.