Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Такси» и «Помощь рядом» разместят на бортах автомобилей рисунки детей — подопечных благотворительных фондов

«Яндекс Такси» совместно с благотворительным фондом «Яндекса» «Помощь рядом» обновит оформление более 2000 автомобилей тарифа «Детский». Теперь их украсят детские рисунки: летящие к звездам космические корабли, сказочные животные, яркие пейзажи и другие сюжеты. Авторы картин — подопечные благотворительных организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов. Рисунками оформят автомобили в городах России с населением свыше 1 млн человек. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Цель проекта — поддержать некоммерческие организации, которые помогают детям с тяжелыми заболеваниями, особенностями здоровья и развития или оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Его участниками стали 10 НКО — партнеров «Помощи рядом»: это фонды «Обнаженные сердца», «Фонд Хабенского», «Счастье слышать», «Дети Марии», «Юнити», «Нить добра», «Солнечные дети», «Вера Надежда Любовь», «Добрый-Юг» и «Звезда». Подопечные этих фондов нарисовали 26 картин, которые появятся на автомобилях вместе с именами авторов.

Год после старта: «Газинформсервис» подвел итоги работы Центра мониторинга и реагирования
Безопасность

«Помощь рядом» организует бесплатные поездки на такси для подопечных благотворительных фондов, которым сложно передвигаться на общественном транспорте. Воспользоваться такси могут как взрослые, так и дети. В 2024 г. в рамках программы «Поездки для НКО» водители — партнеры «Яндекс Такси» выполнили 135 997 поездок с детьми, а за I квартал 2025 г. — 44 381 поездку.

Для поездок с детьми в «Яндекс Такси» предусмотрен тариф «Детский» — в нем пользователю сразу предлагается выбрать подходящее детское кресло или бустер. Также пользователь с ребенком может выбрать любой другой тариф, но с дополнительными опциями «Детское кресло» или «Свое кресло». Тариф «Детский» доступен более чем в 360 городах России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как перейти в облако без риска для ИБ?

Microsoft уничтожает приватность в GitHub. Частные репозитории теперь открыты всем желающим

Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы

Онлайн-магазины под ударом. В России тестируют интернет-покупки товары прямо в поиске без захода в магазин

Digital Q: почему будущее разработки — за low-code платформами

Wildberries откроет отдельный сервис продажи книг для конкуренции с «Литрес» и «Яндекс Книгами»

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153