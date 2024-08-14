«Яндекс» выпустил обновление для «Станции Макс»

«Яндекс» обновил умную колонку «Станцию Макс»: теперь она работает на операционной системе YaOS X. Это самое крупное обновление устройства с момента запуска. Пользователи получат новый интерфейс для просмотра видео, более 100 телеканалов, расширенный каталог приложений и персональные рекомендации для каждого члена семьи.

Обновление предназначено для тех, кто подключает колонку к телевизору и смотрит с ее помощью фильмы, телеканалы и видео в интернете. C запуском «ТВ Станций» и развитием платформы YaOS возможности умных устройств для поиска и просмотра видео расширились. Благодаря новой операционной системе эти функции появились и в «Станции Макс» — это ожидаемый запуск, о котором просили пользователи.

В новом расширенном каталоге «Станции Макс» собрано более 50 приложений, включая приложения популярных онлайн-кинотеатров и видеохостингов. В распоряжении зрителей будет более 100 телеканалов, в том числе развлекательные, информационные и спортивные. Искать видео можно будет сразу по всему контенту. Например, «Макс» покажет, где можно посмотреть «Кибердеревню» или последний выпуск шоу «МузLoft». А для поиска по интернету есть встроенный «Яндекс Браузер».

Интерфейс для просмотра видео полностью обновился. Каждый пользователь будет видеть на главном экране персональный контент: подобранные с учетом его вкусов фильмы и сериалы, любимые телеканалы и приложения, а также историю своих просмотров. Можно запустить видео с того места, где остановился, или перейти к выбору фильмов. Рекомендации для разных членов семьи не будут перемешиваться между собой, а переключать аккаунты теперь можно голосом — с помощью «Алисы».

В «Станции Макс» появились новые интерьерные заставки. Среди них — изображения 11 картин из коллекции Третьяковской галереи и работы диджитал-художников с выставки в «СевкабельПорт».

Установить обновление можно уже сегодня. Для этого нужно открыть приложение «Дом с Алисой» и выбрать в настройках колонки пункт «Обновить Яндекс Станцию Макс». В ближайшие месяцы обновление будет автоматически установлено на все устройства.

«Станция Макс» подключается к телевизору через кабель HDMI. Такая же опция есть у «Яндекс Станции» первого поколения, но эту колонку обновление не затронет. Она была выпущена в 2018 г. и из-за технических ограничений не сможет поддерживать новую платформу.