«Билайн бизнес» совместно с командой «ИКСАР» впервые в России протестировал промышленные AR-очки c 5G

«Билайн бизнес» (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») совместно с АО «Инлайн Груп» испытали работу программного обеспечения «ИКСАР» на первых в России промышленных AR-очках с поддержкой 5G. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

В лаборатории 5G «Билайн» состоялось тестирование скорости передачи данных при совершении видеовызовов в дополненной реальности и передачи больших объемов данных в российских сетях 4G и 5G между приложением на AR-очках и серверной частью программной платформы «ИКСАР». В ходе тестирования и эксперимента также было проведено сравнение параметров работы AR-очков и смартфонов с поддержкой 5G в сетях 4G и 5G.

Их использование позволит полевым сотрудникам оставаться на связи и своевременно получать цифровые инструкции. Модуль программной платформы «Удаленный помощник» обеспечивает видеовызовы с высоким разрешением между сотрудниками с мобильными устройствами и дистанционными экспертами в условиях дополненной реальности. Таким образом, все новые задания сотрудники смогут получать дистанционно, без необходимости приезжать за ними в офис, а также в режиме реального времени делиться актуальной и ценной информацией с места проведения работ.

Новое поколение связи, промышленные AR-очки и программное обеспечение комплексно реализуют концепцию «Connected Worker» — обеспечивают эффективность и безопасность так называемых «полевых сотрудников».

Тестирование очков 5G

Главное преимущество AR-очков с сим-картой — сотрудник всегда находится на связи и не зависит от качества и скорости Wi-Fi, внешних LTE-модемов или других устройств, все передаваемые данные надежно защищены.

В результате тестирования устройство показало успешную работу в сетях 4G и 5G билайн. При этом скорость загрузки данных в сети 5G почти в 20 раз выше, чем в сети 4G, а выгрузка данных сопоставима с выгрузкой информации со смартфона с поддержкой 5G.

«Цифровизация меняет не только отдельные виды бизнеса, но и целые отрасли. Мы уверены, что AR-очки скоро станут таким же привычным и удобным рабочим атрибутом полевых сотрудников, каким сегодня является планшет или мобильный телефон. Технологии нельзя игнорировать, иначе компания рискует не только отстать от конкурентов, но и вовсе остаться не у дел», – сказал Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом».

«Мы довольны результатами тестирования, и я убежден, что наше решение подойдет многим отраслям и бизнесам. С его помощью компании станут оперативнее во всех отношениях, а их сотрудники станут мобильнее и увереннее. Наличие всей необходимой информации в нужном месте и в нужное время – залог принятия правильных решений и верно выполненных задач», – отметил Игорь Гулянский, директор по инновациям АО «Инлайн Груп».

О ПАО «ВымпелКом»

Как цифровые технологии в промышленности дополняют бизнес Бизнес

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу VEON. международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.

«Билайн бизнес» – структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле Билайн Бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.

О АО «Инлайн Груп» и продукте «ИКСАР

АО «ИНЛАЙН ГРУП» – российская ИТ-компания, основанная в 2000 г. и занимающая лидирующие позиции на российском рынке системной интеграции и ИТ-консалтинга. Более 20 лет мы предоставляем лучшие ИТ-решения крупнейшим российским компаниям, специализируясь на реализации масштабных консалтинговых и инфраструктурных проектов в государственном секторе, кредитно-финансовых организациях, телекоммуникационных и добывающих компаниях, на объектах транспорта и в образовательных учреждениях.

«ИКСАР» - собственный программный продукт АО «Инлайн Груп» - это цифровой инструмент для полевого сотрудника в AR очках.

Одна часть платформы «ИКСАР» отвечает за быструю разработку цифровых руководств к действию (операционных инструкций), другая - за их точное выполнение на мобильном устройстве, включая AR очки промышленного исполнения.

«ИКСАР» занимает ведущие позиции в сегменте решений дополненной реальности для промышленности в России.