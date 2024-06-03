Veon продал сыну постсоветского олигарха магистральный актив в 14 раз дороже, чем покупал

Оператор Veon продал за $137,5 млн 49% долю в казахстанском магистральном операторе TNS-Plus. Покупателем выступили структуры Булата Утемуратова – партнера Veon в Казахстане. В 2007 г. они продали Veon этот пакет всего за $10 млн.

Veon продала долю в TNS-Plus

Группа Veon сообщила о продаже своей доли в казахстанском магистральном оператора TNS-Plus. 49% акций данного оператора были проданы за $137,5 млн.

Покупателем выступила группа DAR, работающая в сфере телекоммуникаций, медиа и технологий. Ее основатель Алидар Утемуратов – сын известного казахстанского предпринимателя Булата Утемуратова, структуры которого владеют контрольной долей TNS-Plus.

Как Veon приходил в Казахстан

Veon берет свое начало от российского телекоммуникационного оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). В 2004 г. «Вымпелком» приобрел казахстанского сотового оператора «Кар-Тел», перешедшего после сделки на работу под брендом Beeline.

Одновременно «Вымпелком» нашел себе партнера в Казахстане – им стал Булат Утемуратов, чьи структуры стали совладельцами «Кар-Тела». Позднее Утемуратов выступил еще и партнером «Вымпелкоме» в киргизском сотовом операторе Sky Mobile (был продан Veon в 2024 г.).

В 2006 г. «Кар-Тел» приобрел компанию «Тета Телеком», владевшую «КЗ-Транс» (оператор волоконно-оптической сети в Казахстане) и миноритарной долей в TNS-Plus. Сумма сделки составила $10,1 млн. Одновременно «Тета Телеком» увеличила свою долю в TNS-Plus с 2% до 49%, потратив на это $4,5 млн.

Тогда же «Тета Телеком» получила опцион на выкуп еще 2% в TNS+. Если бы эта сделка была осуществлена, то «Кар-Тел» стал бы владельцем контрольного пакета (51%) в TNS+. Но TNS+ является владельцем лицензии на оказание услуг дальней (междугородной и международной) телефонной связи. Законодательство Казахстана запрещало иностранным инвесторам владеть в таких компаниях контрольными пакетами.

В 2009 г. «Вымпелком» объединился с украинским сотовым оператором «Киевстар» в группу Vimpelcom, которая затем была переименована в Veon. В конце 2023 г. группа Veon завершила уход из России и продала «Вымпелком».

Сумма сделки по продаже Veon доли в TNS-Plus почти в 14 раз превысила сумму, за которую в 2007 г. «Вымпелком» покупал данную долю. Как отметил Айдар Утемуратов, за последние 17 лет TNS-Plus построил 14 тыс. км. волоконно-оптических сетей внутри Казахстана, а также обеспечил стыковки с сетями в соседних государствах: Россия, Китай, Киргизия, Узбекистан.

Распродажа активов Veon

Veon в последние годы распродает свои активы в разных странах присутствия. Помимо активов в России и Казахстане были проданы телекоммуникационные операторы в Грузии, Армении, Таджикистане, Алжире и Лаосе. Группа по-прежнему присутствует в Казахстане, Узбекистане, Украине, Бангладеш и Пакистане.