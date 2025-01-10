Овладевайте техникой игры в лапту История русской лапты начинается очень давно: упоминания о ней встречаются в летописях, а биты и мячи для игры были найдены при раскопках в Великом Новгороде в слоях, относящихся к XIV столетию. При Петре I игру начали применять как средство физической подготовки солдат Семёновского и Преображенского полков, а затем и в других воинских подразделениях. Официальные первенства по русской лапте начали проводиться в СССР в конце 1950-х - начале 1960-х годов. С. Зелесский, 1964г.