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Индексная книга (каталог) CNews*
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Спорт Бейсбол


 

Бейсбол 1935г. Александр Александрович Дейнека (1899 — 1969) Бейсбол 1935г. Александр Александрович Дейнека (1899 — 1969)
Овладевайте техникой игры в лапту История русской лапты начинается очень давно: упоминания о ней встречаются в летописях, а биты и мячи для игры были найдены при раскопках в Великом Новгороде в слоях, относящихся к XIV столетию. При Петре I игру начали применять как средство физической подготовки солдат Семёновского и Преображенского полков, а затем и в других воинских подразделениях. Официальные первенства по русской лапте начали проводиться в СССР в конце 1950-х - начале 1960-х годов. С. Зелесский, 1964г. Овладевайте техникой игры в лапту История русской лапты начинается очень давно: упоминания о ней встречаются в летописях, а биты и мячи для игры были найдены при раскопках в Великом Новгороде в слоях, относящихся к XIV столетию. При Петре I игру начали применять как средство физической подготовки солдат Семёновского и Преображенского полков, а затем и в других воинских подразделениях. Официальные первенства по русской лапте начали проводиться в СССР в конце 1950-х - начале 1960-х годов. С. Зелесский, 1964г.
Бейсбол 1935г. Александр Александрович Дейнека (1899 — 1969)


10.01.2025 В США нашелся миллиардер, желающий купить TikTok. Иначе его запретят 1
19.12.2019 Acronis стала глобальным партнером ФК Liverpool 1
29.06.2018 Стивен Бробст -

Большие данные и искусственный интеллект смогут заменить футбольных тренеров

 1
30.09.2014 Израильское спортивное мобильное приложение 365Scores получило $5,5 млн инвестиций 1
04.04.2014 Президента США против воли заставили рекламировать Samsung 1
08.11.2013 Tibco начинает в России точечную экспансию 1
27.06.2013 Мы научились метать и стали людьми 1
15.08.2012 Американский гуру по продаже «облаков» возглавил российский стартап 1
20.06.2012 Facebook исследовал, какие места чаще всего упоминаются в соцсетях 1
10.10.2011 О Стиве Джобсе снимут новый фильм 1
31.08.2011 Дата выхода Dead Island в России 1
21.07.2011 Варианты изданий Dead Island в России 1
17.06.2011 Бобби Котик в Голливуде 1
31.01.2011 Рука робота не боится ударов. Видео 1
27.09.2010 Roku обновила линейку ТВ приставок 1
03.12.2009 "Pound of Ground: Убитые дважды" в продаже 1
19.11.2009 "Pound of Ground: Убитые дважды" в печати 1
05.09.2009 Left 4 Dead 2: Скриншоты 1
23.07.2009 Left 4 Dead 2: Скриншоты 1
03.07.2009 Left 4 Dead 2: Скриншоты 1
10.06.2009 Left 4 Dead 2: Скриншоты 1
02.06.2009 Left 4 Dead 2 подтверждена 1
29.05.2009 Left 4 Dead 2 покажут на Е3? 1
30.06.2008 Экстремальные мобильники: убей его об стену 1
13.02.2008 Игровая консоль стала эффективным прибором для физиотерапии 1
21.05.2007 Copyright Alliance «прогонит» пиратов с YouTube и P2P 1
15.05.2007 США: Yahoo! — во главе апрельской десятки сайтов 1
09.04.2007 Самые интересные новинки мира гаджетов 1
05.04.2007 Кепка с секретом 1
21.12.2006 Игровая приставка Nintendo Wii добралась до России 1
05.12.2006 Демоверсия FlatOut 2 1
04.10.2006 Самые интересные киноновинки на DVD в октябре 2006 1
08.06.2006 Yahoo модернизировала фотосервис 1
11.05.2006 Цены на игровые консоли ползут вверх 1
16.09.2005 Nintendo выпустила "революционный" контроллер для новой приставки с сенсором движения 1
07.06.2005 В Японии разработали робота-бейсболиста 1
07.06.2005 В Японии разработали робота-бейсболиста 1
02.09.2004 Видеосервисы принесут миллиарды 1
09.10.2003 Хакеру-фанату грозит 471 год тюрьмы 2
19.08.2003 Производитель игр 3DO распродан по частям 1

Публикаций - 49, упоминаний - 51

Спорт и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 7
Yahoo! 3697 6
Valve Software 207 5
Google LLC 11775 4
Sony 6544 4
Meta Platforms - Facebook 4438 4
Nintendo 755 4
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 4
Samsung Electronics 10254 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
X Corp - Twitter 2845 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Tencent - Techland 83 2
Centauri Production 7 2
ЦФТ Золотая Корона 359 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
HP Inc. 5685 1
Vodafone Group 1370 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
Apple Inc 12100 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
МегаФон 8805 1
Cisco Systems 5114 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Intel Corporation 12197 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Oracle Corporation 6688 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Acronis - Акронис 448 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Lenovo Motorola 3501 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
PayPal 654 1
Software AG 198 1
EA - Electronic Arts 1286 1
Цифра ГК 2426 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
eBay Inc 1619 4
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Runa Capital 158 1
Ford 411 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 55 1
Nike 185 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Sony Pictures Entertainment 140 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Liverpool FC - Ливерпуль - Британский футбольный клуб 4 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 61 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
Titanium Investments 6 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 86 1
Мастер-Банк 35 1
DBS Group Holdings - DBS Bank - The Development Bank of Singapore - Банк развития Сингапура 4 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
National League - Национальная лига (бейсбол) 10 1
Kirkland & Ellis LLP 7 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 118 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 15
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