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Centauri Production
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|19.11.2026
|Лучшие многоцветные 3D-принтеры начального уровня: выбор ZOOM 1
|01.10.2010
|Bohemia Interactive расширяется 2
|03.12.2009
|"Pound of Ground: Убитые дважды" в продаже 2
|19.11.2009
|"Pound of Ground: Убитые дважды" в печати 2
|25.12.2008
|Memento Mori: Демоверсия 2
|16.04.2008
|Memento Mori: Официальный сайт 1
|10.04.2008
|Memento Mori: Скриншоты и видео 2
|21.03.2008
|"Акелла" выпустит игру Alternativa 1
Публикаций - 8, упоминаний - 13
Centauri Production и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 3
|Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 201 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.