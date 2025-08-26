Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181602
ИКТ 14110
Организации 10970
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3495
Системы 26074
Персоны 78096
География 2920
Статьи 1546
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2705
Мероприятия 867

Бояринов Иван


УПОМИНАНИЯ


26.08.2025 Nexign импортозаместила один из критически важных узлов связи для «Т-Мобайла» 1
24.09.2019 Решение NFWare поможет «Тинькофф Мобайлу» обеспечить абонентов IP-адресами 1
22.02.2019 CPM внедрила NextGen HSS от Summa Networks в сеть «Тинькофф Мобайл» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бояринов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 186 2
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 25 1
CPM Ltd - СПМ Лтд 6 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1293 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21490 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 732 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28550 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8365 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4275 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 394 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5262 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 663 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70230 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1918 1
NextGen - Next Generation - консоли - игровые приставки 173 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16707 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6593 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8884 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2289 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6017 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 224 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 259 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 610 1
HSS - Home Subscriber Server - сервер абонентских данных сети 3 1
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 66 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5012 1
МегаФон - Nexign DRA - Nexign Diameter Routing Agent 3 1
Summa Networks NextGen HSS - Home Subscriber Server 1 1
Бриткин Александр 7 1
Martin Javier - Мартин Хавьер 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152364 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44835 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52919 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1791 1
Европа Западная 1487 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 281 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5145 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379938, в очереди разбора - 738212.
Создано именных указателей - 181602.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: