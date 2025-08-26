Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181602
ИКТ 14110
Организации 10970
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3495
Системы 26074
Персоны 78096
География 2920
Статьи 1546
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2705
Мероприятия 867

МегаФон Nexign DRA Nexign Diameter Routing Agent


УПОМИНАНИЯ


26.08.2025 Nexign импортозаместила один из критически важных узлов связи для «Т-Мобайла» 2
08.11.2023 Nexign и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов для телеком-операторов 1
24.01.2023 Сервер маршрутизации Nexign Diameter Routing Agent включен в реестр отечественного ПО 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 289 3
Oracle Corporation 6797 2
Huawei 4098 2
Ред Софт - Red Soft 879 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 186 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 484 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12398 2
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 18 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 481 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4620 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 1
Data monetization - Монетизация данных 1757 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30167 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70230 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 411 2
PCRF - Policy & Charging Rules Function - PCC - Policy Control and Charging - PCEF - Policy and Charging Enforcement Function - функция правил политики и тарификации - функция анализа и управления пакетным трафиком ядра мобильной сети 34 2
Маршрутизация - Routing 533 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4396 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21490 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2550 2
Diameter 21 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31183 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54788 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8884 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2057 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21751 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 791 1
Repository - Репозиторий 971 1
ОС - POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 70 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1055 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 479 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22288 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2289 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6593 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1183 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3064 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 294 1
5G NSA - 5G Non-Standalone 26 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5595 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26493 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8365 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2343 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11012 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1913 1
Red Hat RPM - Package Manager 162 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 57 1
Linux OS 10575 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1150 1
МегаФон - Nexign NMS - Nexign Network Monetisation Suite 3 1
МегаФон - Nexign RAN Congestion Awareness Function 1 1
Пожидаев Дмитрий 2 1
Бояринов Иван 3 1
Нартов Максим 24 1
Сосин Сергей 10 1
Рустамов Рустам 476 1
Россия - РФ - Российская федерация 152364 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1504 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9632 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5145 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2754 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379928, в очереди разбора - 738202.
Создано именных указателей - 181602.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: