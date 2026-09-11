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HSS Home Subscriber Server сервер абонентских данных сети

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


11.09.2026 VAS Experts представила модель модернизации сетей для запуска мобильных услуг на базе домашнего интернета в Казахстане 1
22.02.2019 CPM внедрила NextGen HSS от Summa Networks в сеть «Тинькофф Мобайл» 1
28.02.2014 Программа HP OpenNFV поможет телеком-компаниям ускорить вывод услуг на рынок 1
19.06.2007 OneMax выбрала решения «Вераза» для сетей WiMAX 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

HSS и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 225 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 556 1
HPE Enterprise Services 58 1
CPM Ltd - СПМ Лтд 6 1
HPE Financial Services - HPEFS 45 1
Veraz Networks - Вераз Нетворкз 10 1
ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 70 1
HPE Technology Services 15 1
HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
HP Inc. 5907 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1542 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5418 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29822 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5932 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23078 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9831 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1256 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 737 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33740 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2192 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 162 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9608 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2286 1
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 73 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 554 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1777 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7556 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 185 1
NextGen - Next Generation - консоли - игровые приставки 174 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9633 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 281 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 476 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6882 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3001 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13486 1
SCIM - System for Cross-domain Identity Management 14 1
OCS - Online Charging System - система онлайн-тарификации и расчетов с абонентами 4 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2387 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 765 1
Multitenant architecture - Multitenancy - «множественная аренда» - мультиарендность - элемент архитектуры программного обеспечения 38 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18189 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - SVF - Super Virtual Fabric - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 247 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1118 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7283 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3376 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8724 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 673 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 285 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6510 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2594 1
Summa Networks NextGen HSS - Home Subscriber Server 1 1
HP Virtual Content Delivery Network Software 1 1
HPE SDN Ecosystem - HPE VAN SDN Controller - HPE Virtual Application Networks SDN Controller 7 1
HPE OpenNFV 7 1
HPE VSR - HPE Virtual Services Router 2 1
HP Virtual Home Subscriber Server - HP VHSS 1 1
Терещенко Денис 96 1
Бояринов Иван 4 1
Martin Javier - Мартин Хавьер 1 1
Терещенко Артем 49 1
Mayer Bethany - Майер Бетани 10 1
Доминикана - Доминиканская Республика 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 167476 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54954 1
Америка - Американский регион 2208 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47859 1
Казахстан - Республика 6082 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7074 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 779 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6090 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1330 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2201 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18284 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5780 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
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