Получите все материалы CNews по ключевому слову
HPE Enterprise Services
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|03.12.2014
|
HP анонсировала Enterprise Services for Office 365
Подразделение HP Enterprise Services подписало соглашение с корпорацией Microsoft, по условиям которого продукты Office 365 и корпоративные сервисы HP будут предлагаться в виде единого пакета решений. Об это
|31.10.2014
|
HP Enterprise Services оптимизировала облачную платформу HP Helion Continuity Service
Компания HP Enterprise Services объявила о выходе улучшений для HP Helion Continuity Services — облачной платформы аварийного восстановления, предлагаемой в виде сервиса (Disaster-Recovery-as-a-Service)
|11.09.2014
|
Digital Design оптимизировала параметры производительности системы HP Service Manager для пивоваренной компании «Балтика»
Компания Digital Design завершила проект по оптимизации параметров производительности системы HP Service Manager для пивоваренной компании «Балтика». В настоящее время систему использует около 8,5 тыс. сотрудников «Балтики», сообщили CNews в Digital Design. Специалисты ИТ-подразделения
|22.01.2013
|
HP Service Manager оптимизировал управление расписанием, транспортной безопасностью и ресурсами МЖД
, филиал «Российских железных дорог» (РЖД), перевела сеть пригородных железнодорожных перевозок на новый уровень качества и безопасности с помощью единой автоматизированной системы управления на базе HP Service Manager. Как рассказали CNews представители HP, инновационная технология управления, в основе которой лежит решение HP Service Manager, включает в себя технологию комплексного
|29.10.2012
|
HP анонсировала новую облачную платформу для управления ИТ-услугами
Компания HP представила HP Service Anywhere, новое решение для управления ИТ-услугами, предлагаемое по модели SaaS. Новинка призвана помочь сотрудникам службы техподдержки обеспечить быстрое и качественное обслуживани
|04.07.2012
|
Epam запустила новый сервисный портал на базе HP Service Manager
программного обеспечения и поставщика услуг ИТ-консалтинга, теперь пользуются оптимизированными ИТ-инструментарием в рамках корпоративного сервисного портала Epam Service Portal, построенного на базе HP Service Manager. Решение HP Service Manager позволяет Epam соответствовать требованиям ITILv3 и служит фундаментом для нового сервисного портала. В ИТ-департаменте Epam Systems свыше
|20.10.2011
|
HP займется облачной доставкой приложений SAP
Компании HP и SAP AG объявили о заключении соглашения, в соответствии с которым специалисты подразделения HP Enterprise Services будут обеспечивать облачную доставку приложений SAP. Данный способ доставки, по мнению HP, позволит организациям внедрять приложения по доступной цене и с возможностью их
|06.03.2008
|
HP автоматизирует управление сетями
Компания HP объявила о выпуске новых версий решений HP TeMIP Software 6.0 и HP Service Activator Software 5.0, а также о создании решения HP Service Activator Solution for Managed Services (HPSA-MSS). Так, HP TeMIP Software 6.0 и HP Service Activator Soft
|29.03.2007
|
НР развивает направление ITSM
рограммных решений по управлению ИТ-услугами (ITSM). В рамках стратегии планируется интеграция в решение нового поколения – НР Service Manager, двух предлагаемых НР решений по управлению ИТ-услугами: HP Service Desk и HP Service Center. Объединение HP Service Desk и HP Service Center будет завершено в 2008 г. НP Service Manager включит в себя все особенности решений пре
HPE Enterprise Services и организации, системы, технологии, персоны:
|Bloomberg 1602 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6070 2
|Silicon 493 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450318, в очереди разбора - 728227.
Создано именных указателей - 196215.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.