HPE Enterprise Services

HP анонсировала Enterprise Services for Office 365 Подразделение HP Enterprise Services подписало соглашение с корпорацией Microsoft, по условиям которого продукты Office 365 и корпоративные сервисы HP будут предлагаться в виде единого пакета решений. Об это

HP Enterprise Services оптимизировала облачную платформу HP Helion Continuity Service Компания HP Enterprise Services объявила о выходе улучшений для HP Helion Continuity Services — облачной платформы аварийного восстановления, предлагаемой в виде сервиса (Disaster-Recovery-as-a-Service)

Digital Design оптимизировала параметры производительности системы HP Service Manager для пивоваренной компании «Балтика» Компания Digital Design завершила проект по оптимизации параметров производительности системы HP Service Manager для пивоваренной компании «Балтика». В настоящее время систему использует около 8,5 тыс. сотрудников «Балтики», сообщили CNews в Digital Design. Специалисты ИТ-подразделения

HP Service Manager оптимизировал управление расписанием, транспортной безопасностью и ресурсами МЖД , филиал «Российских железных дорог» (РЖД), перевела сеть пригородных железнодорожных перевозок на новый уровень качества и безопасности с помощью единой автоматизированной системы управления на базе HP Service Manager. Как рассказали CNews представители HP, инновационная технология управления, в основе которой лежит решение HP Service Manager, включает в себя технологию комплексного

HP анонсировала новую облачную платформу для управления ИТ-услугами Компания HP представила HP Service Anywhere, новое решение для управления ИТ-услугами, предлагаемое по модели SaaS. Новинка призвана помочь сотрудникам службы техподдержки обеспечить быстрое и качественное обслуживани

Epam запустила новый сервисный портал на базе HP Service Manager программного обеспечения и поставщика услуг ИТ-консалтинга, теперь пользуются оптимизированными ИТ-инструментарием в рамках корпоративного сервисного портала Epam Service Portal, построенного на базе HP Service Manager. Решение HP Service Manager позволяет Epam соответствовать требованиям ITILv3 и служит фундаментом для нового сервисного портала. В ИТ-департаменте Epam Systems свыше

HP займется облачной доставкой приложений SAP Компании HP и SAP AG объявили о заключении соглашения, в соответствии с которым специалисты подразделения HP Enterprise Services будут обеспечивать облачную доставку приложений SAP. Данный способ доставки, по мнению HP, позволит организациям внедрять приложения по доступной цене и с возможностью их

HP автоматизирует управление сетями Компания HP объявила о выпуске новых версий решений HP TeMIP Software 6.0 и HP Service Activator Software 5.0, а также о создании решения HP Service Activator Solution for Managed Services (HPSA-MSS). Так, HP TeMIP Software 6.0 и HP Service Activator Soft