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HPE Enterprise Services

СОБЫТИЯ

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03.12.2014 HP анонсировала Enterprise Services for Office 365

Подразделение HP Enterprise Services подписало соглашение с корпорацией Microsoft, по условиям которого продукты Office 365 и корпоративные сервисы HP будут предлагаться в виде единого пакета решений. Об это
31.10.2014 HP Enterprise Services оптимизировала облачную платформу HP Helion Continuity Service

Компания HP Enterprise Services объявила о выходе улучшений для HP Helion Continuity Services — облачной платформы аварийного восстановления, предлагаемой в виде сервиса (Disaster-Recovery-as-a-Service)
11.09.2014 Digital Design оптимизировала параметры производительности системы HP Service Manager для пивоваренной компании «Балтика»

Компания Digital Design завершила проект по оптимизации параметров производительности системы HP Service Manager для пивоваренной компании «Балтика». В настоящее время систему использует около 8,5 тыс. сотрудников «Балтики», сообщили CNews в Digital Design. Специалисты ИТ-подразделения

22.01.2013 HP Service Manager оптимизировал управление расписанием, транспортной безопасностью и ресурсами МЖД

, филиал «Российских железных дорог» (РЖД), перевела сеть пригородных железнодорожных перевозок на новый уровень качества и безопасности с помощью единой автоматизированной системы управления на базе HP Service Manager. Как рассказали CNews представители HP, инновационная технология управления, в основе которой лежит решение HP Service Manager, включает в себя технологию комплексного
29.10.2012 HP анонсировала новую облачную платформу для управления ИТ-услугами

Компания HP представила HP Service Anywhere, новое решение для управления ИТ-услугами, предлагаемое по модели SaaS. Новинка призвана помочь сотрудникам службы техподдержки обеспечить быстрое и качественное обслуживани
04.07.2012 Epam запустила новый сервисный портал на базе HP Service Manager

программного обеспечения и поставщика услуг ИТ-консалтинга, теперь пользуются оптимизированными ИТ-инструментарием в рамках корпоративного сервисного портала Epam Service Portal, построенного на базе HP Service Manager. Решение HP Service Manager позволяет Epam соответствовать требованиям ITILv3 и служит фундаментом для нового сервисного портала. В ИТ-департаменте Epam Systems свыше

20.10.2011 HP займется облачной доставкой приложений SAP

Компании HP и SAP AG объявили о заключении соглашения, в соответствии с которым специалисты подразделения HP Enterprise Services будут обеспечивать облачную доставку приложений SAP. Данный способ доставки, по мнению HP, позволит организациям внедрять приложения по доступной цене и с возможностью их
06.03.2008 HP автоматизирует управление сетями

Компания HP объявила о выпуске новых версий решений HP TeMIP Software 6.0 и HP Service Activator Software 5.0, а также о создании решения HP Service Activator Solution for Managed Services (HPSA-MSS). Так, HP TeMIP Software 6.0 и HP Service Activator Soft
29.03.2007 НР развивает направление ITSM

рограммных решений по управлению ИТ-услугами (ITSM). В рамках стратегии планируется интеграция в решение нового поколения – НР Service Manager, двух предлагаемых НР решений по управлению ИТ-услугами: HP Service Desk и HP Service Center. Объединение HP Service Desk и HP Service Center будет завершено в 2008 г. НP Service Manager включит в себя все особенности решений пре

Публикаций - 56, упоминаний - 56

HPE Enterprise Services и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5868 53
HPE - Hewlett Packard Enterprise 710 16
HP - Hewlett-Packard 3662 13
SAP SE 5567 8
HP Software 54 7
Microsoft Corporation 25664 7
Oracle Corporation 7044 6
HP EDS - Electronic Data Systems 239 6
HP Autonomy 85 5
HPE Networking - HPE ProCurve 82 3
Dell EMC 5163 3
Cisco Systems 5344 3
Intel Corporation 12752 3
IBM - International Business Machines Corp 9666 3
HPE Financial Services - HPEFS 45 3
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 2
HP Services - HPS 27 2
OmniNet - ОмниНет 41 2
NTT Data - Dell Services - Perot Systems 23 2
HPE Technology Services 15 2
Defender 158 2
OpenText - Micro Focus 120 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 562 2
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 145 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 1
Unisys - Unify Square 118 1
Compuware - CareTech Solutions 50 1
Cloud Networks - Облачные сети 45 1
Raiffeisen Informatik - Raiffeisen TechCenter, RTC - Райффайзен-техцентр - Raiffeisen Software Solution 8 1
Accton Technology 10 1
HP EMEA 14 1
Ростелеком 10831 1
Broadcom - VMware 2588 1
Amazon Inc - Amazon.com 3239 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1723 1
Dell Technologies - Dell Computer 2191 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
9448 1
HPE SGI - Silicon Graphics 390 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 260 1
Thoma Bravo - Golder Thoma - Golder Thoma Cressey Rauner (GTCR) - Thoma Cressey Equity Partners - Thoma Cressey Bravo 14 4
РЖД - Российские железные дороги 2074 3
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 102 2
Carlyle Group 24 1
Brockton Retirement Board - Brockton Contributory Retirement System 2 1
TPG Capital 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8695 1
eBay Inc 1637 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3122 1
Газпром ПАО 1476 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 235 1
Visa International 1987 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 593 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 227 1
АльфаСтрахование СГ 381 1
American Express - Amex 337 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1924 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
Volkswagen Audi Group 230 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 166 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Uber 351 1
Vista Equity Partners 7 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 476 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Lockheed Martin 777 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 501 1
Toyota - Lexus 83 1
Орлёнок ВДЦ - Всероссийский детский центр 9 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1664 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3176 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 346 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 492 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1053 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 279 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63835 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33019 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24028 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17876 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12640 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35574 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7763 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7025 8
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 432 8
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6174 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10514 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3049 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12678 6
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2308 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12025 5
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 930 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7552 5
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 585 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12016 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6314 4
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 412 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2021 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34142 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27946 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3255 4
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1326 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5549 4
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1194 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  849 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27048 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3125 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2568 4
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 535 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5888 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5905 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5465 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5173 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2260 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15328 3
OpenStack 551 3
HPE Service Manager - HPSM 47 9
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 51 5
HPE Helion OpenStack 30 5
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 4
Linux OS 11380 4
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 127 4
OpenText - Fortify - HP Fortify 26 3
Microsoft Windows 16756 3
Microsoft Office 365 1033 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1637 3
Apple iPhone 6 4861 3
HPE 3PAR 104 3
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 3
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 2
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 2
HPE ITSM - HPE IT Service Management 15 2
HPE ALM - HPE Application Lifecycle Management 11 2
HP Application Defender 2 2
HPE EVA - HPE Enterprise Virtual Array 46 2
HPE NonStop - HP Compaq NonStop 25 2
HP Application Transformation 12 2
Oracle Java - язык программирования 3445 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5592 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1825 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 299 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 2
HPE ProLiant 401 2
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 86 2
HPE Datacenter Suite 21 2
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 106 2
HPE Helion Eucalyptus Business Applications - HPE Helion Eucalyptus Development Platform 18 2
OmniNet - Omnitracker 66 2
Trend Micro TippingPoint NGIPS - Intrusion Prevention System - TippingPoint Technologies - Netpliance 57 2
HPE ServiceGuard 21 1
HP LoadRunner - HP LoadRunner-in-the-Cloud 6 1
HPE Integrity - серия серверов 138 1
HP Roadmap Service 2 1
HP Virtual Home Subscriber Server - HP VHSS 1 1
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 130 1
HP Insight Dynamics - HP Insight Control - HP Insight Management Suite - HP Systems Insight Manager - HP Compaq Insight Manager 30 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 5
Микоян Александр 44 4
Fink Martin - Финк Мартин 5 2
Hildenbrand Robert - Хильденбранд Роберт 2 2
Stonesifer Tim - Стоунсайфер Тим 2 2
Hinshaw John - Хиншоу Джон 2 2
Fanella Jim - Фанелла Джим 2 2
Garcia Katherine - Гарсия Кэтрин 2 2
Nefkens Mike - Нефкенс Майк 2 2
Hurd Mark - Херд Марк 97 2
Neri Antonio - Нери Антонио 21 2
Макаров Станислав 118 1
Хавторин Антон 25 1
Куприянов Юрий 22 1
Якунин Владимир 25 1
Щемелев Роман 21 1
Илларионов Алексей 14 1
Клечиков Александр 9 1
Dobner Michael - Добнер Михаэль 24 1
Кондратов Дмитрий 3 1
Курейчик Андрей 1 1
Fisher Jodie - Фишер Джоди 4 1
Шилов Евгений 9 1
Stolkey Dennis - Столки Деннис 1 1
Квашнин Олег 1 1
Огнивцев Александр 6 1
Моложавский Александр 3 1
Крапоткин Алексей 2 1
Serafini Francesco - Серафини Франческо 3 1
Margaliot Raffi - Маргалиот Раффи 1 1
Подхлебная Светлана 2 1
Livermore Ann - Ливемор Энн 10 1
Zadak Jan - Задак Ян 5 1
Mayer Bethany - Майер Бетани 10 1
Варачева Наталья 1 1
Packard Dave - Пакарад Дейв 3 1
Eazor Joe - Изор Джо 4 1
Rende Jonathan - Ренде Джонатан 4 1
Орловский Виктор 405 1
Ананьев Дмитрий 83 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54342 14
Россия - РФ - Российская федерация 164003 13
Европа 24879 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19326 5
Африка - Африканский регион 3624 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47181 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18897 3
Германия - Федеративная Республика 13128 3
Ближний Восток 3129 3
Бразилия - Федеративная Республика 2497 3
Азия - Азиатский регион 5875 2
Финляндия - Финляндская Республика 3689 2
Америка - Американский регион 2203 2
Америка Южная 884 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2590 2
Европа Западная 1495 2
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Казахстан - Республика 5984 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13739 1
Япония 13741 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3425 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4438 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3639 1
Канада 5053 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
Франция - Французская Республика 8123 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3014 1
Россия - СФО - Новосибирск 4828 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3539 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1263 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14743 1
Турция - Турецкая республика 2584 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
США - Калифорния 4803 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1454 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 926 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1211 1
Эстония - Эстонская Республика 762 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6092 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52841 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15796 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17955 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8420 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4771 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56947 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2375 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7668 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5073 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6510 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33243 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8747 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12136 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21303 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2145 2
Энергетика - Energy - Energetically 5765 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2678 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2485 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4461 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6504 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6635 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2442 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6428 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2626 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3532 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6514 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5956 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8696 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6553 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5522 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3000 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7282 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3107 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1183 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1810 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2547 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 582 1
Bloomberg 1602 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6070 2
Silicon 493 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
IDC - International Data Corporation 4966 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3903 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 25 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 44 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 574 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 161 1
Escuela Nacional De Educacion Tecnica 1 1
UTN - Universidad Tecnológica Nacional - National Technological University - Общенациональный национальный университет в Аргентине 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1280 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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