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«Философт» и BM Group подписали меморандум о партнерстве

«Философт» и BM Group подписали меморандум о партнерстве. Партнерство «Философт» и BM Group открывает новые возможности для самих компаний и их клиентов и ускоряет темп на пути к цифровизации всей отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

«Наша компания была создана специально для того, чтобы усиливать имеющейся экспертизой других девелоперов и предоставлять им возможность сокращать путь к цифровому лидерству на рынке. Ведь мы в «Железно» уже прошли этот путь и выросли из небольшого ИT-отдела федерального девелопера в полноценную ИT-компанию. Мы рады, что и другие игроки рынка понимают ценность коллабораций и приобретают готовые решения, которые влияют на скорость масштабирования. Благодарим BM Group за выбор нашей компании в качестве стратегического партнера по цифровизации», – сказал генеральный директор «Философт» Иван Власов.

Один из продуктов «Философт» – «Цифровая модель рынка недвижимости» – уже интегрирован в работу BM Group и позволяет компании более эффективно выбирать участки для региональной экспансии. Однако на этом взаимодействие компаний друг с другом не заканчивается и BM Group рассматривает и другие продукты «Философт» для интеграции. Представители компаний понимают, что цифровизация и масштабирование неразрывно связаны между собой.

«Мы уверены, что сотрудничество с «Философт» подчеркивает нашу приверженность инновациям и стремление к прогрессу в индустрии недвижимости. Мы с нетерпением ожидаем начала работы по этому направлению и уверены, что совместные усилия приведут к созданию высококачественных и технологичных решений, которые внесут значимый вклад в развитие отрасли», – сказал Дмитрий Павлов, директор по маркетингу BM Group.

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