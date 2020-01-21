Clover Group запатентовала способ и систему диагностирования промышленного объекта

Clover Group (входит в группу Ctrl2GO) получила патент на изобретение «Способ и система для диагностирования промышленного объекта». В основе изобретения лежит решение для мониторинга эксплуатации, оценки и прогноза технического состояния оборудования.

Внедрение решения позволяет промышленным компаниям анализировать работу оборудования, прогнозировать отказы с указанием конкретного узла, сокращать время простоя и снижать затраты на техническое обслуживание активов.

Изобретение Clover отслеживает состояние промышленного объекта с помощью анализа данных, собранных с датчиков. Полученная телеметрия обрабатывается и сопоставляется с параметрами, которые сформировала модель промышленного объекта. По результатам анализа формируется вывод об исправности оборудования и необходимости ремонта.

По итогам экспертизы подтвердились уникальность и изобретательский уровень решения, которые заключаются в применении инженерной модели промышленного объекта и использовании обратной связи, точечно корректирующей модель после выполнения ремонтных работ. Существенной особенностью изобретения признано частичное обнуление накопленных данных о работе промышленного объекта, позволяющее исключить обнаружение ложных аномалий, возникших при замене деталей. Это влияет на точность диагностики промышленного оборудования благодаря учету дополнительной информации о фактах аномальной работы и произведенного ремонта.

Clover Group запатентовала изобретение в Роспатенте и в Евразийской патентной организации. Таким образом, действие патента распространяется не только на Россию, но и на страны СНГ. В настоящий момент завершается экспертиза по существу по международной заявке PCT. Кроме того, в портфеле компании три свидетельства о регистрации программ для ЭВМ.