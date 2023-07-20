Резидент «Сколково» запатентовал мобильную подпись

Компания SafeTech получила патент от Евразийского патентного ведомства на средство мобильной электронной подписи. Она генерируется владельцем и хранится прямо в его смартфоне. С ее помощью можно точно определить, кто, когда и с какого устройства подписал документ, получить всю необходимую доказательную базу в случае разбора конфликтной ситуации. Технология используется в сервисе Nopaper резидентов «Сколково» SafeTech и Abanking.

По статистике Роструда за последний год, первое место занимают трудовые споры, связанные с увольнением (31%), в том числе с использованием кадрового электронного документооборота (КЭДО) и облачной подписи с подтверждением по SMS. Большинство таких дел работодатель проигрывает, так как факт подписания заявления на увольнение сотрудником крайне трудно доказать.

Разработка резидента «Сколково» позволит работодателям собирать большую доказательную базу и чаще выигрывать суды по трудовым спорам. Кроме того, она сделает обмен документами безопаснее, чем большинство решений на рынке. У 90% сервисов КЭДО — облачная электронная подпись, а у Nopaper — мобильная. Это безопаснее. Облачная подпись использует SMS-код — его можно перехватить и в суде сложно доказать, кто именно подписал документ.

Дарья Верестникова, эксперт по безопасности SafeTech: «Мы стремимся создавать сервисы, которые будут максимально безопасны, удобны и очень просты в использовании. Мобильная электронная подпись на базе платформы PayControl, которая используется в сервисе Nopaper, является уникальным примером на рынке. Она используется десятками миллионов пользователей, что доказывает ее востребованность. А получение патента еще раз говорит о том, что продукт действительно уникальный».

Мобильная подпись создается путем криптографических преобразований подписываемой информации (реквизитов конкретного электронного документа) в сочетании с уникальными характеристиками смартфона. Подписание и подтверждение операций происходит одним касанием по экрану.

Павел Новиков, директор Sk FinTech Hub: «Сервис Nopaper от резидентов «Сколково», с используемой в нем уникальной технологией мобильной подписи, демонстрирует свою надежность и востребованность. Мобильная подпись в сервисе КЭДО — дополнительная гарантия безопасности обмена кадровыми документами и уверенность в юридической значимости подписи. Использование мобильной электронной подписи позволяет противостоять наиболее распространенным мошенническим схемам: перехват одноразовых кодов подтверждения в SMS и push, использование зловредного программного обеспечения на компьютерах и мобильных устройствах, социальная инженерия и фишинг».

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2022 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 42% по сравнению с 2021 г. и составила 351,9 млрд руб. На конец 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме превысило 79 тыс.

Nopaper — сервис кадрового мобильного электронного документооборота (КЭДО), позволяющий обмениваться документами со штатными сотрудниками, сотрудниками на удаленке, самозанятыми и нерезидентами. Сервис содержит все виды подписей: ПЭП, КЭП и НЭП. Неквалифицированная электронная подпись для сотрудников выпускается бесплатно и за 5 минут. КЭДО сокращает затраты компании на бумагу, оргтехнику, содержание архивов и доставку документов, а также сокращает время сотрудников на составление, согласование и подписание документов.