Как приручить данные: вышел новый видеоподкаст «CNews.Лица»

О чем подкаст

Спрос на современные решения в области работы с данными продолжает расти: бизнес все активнее переходит на data-driven подход, предполагающий, что руководители всех уровней принимают решения исключительно на основе корректных и полных данных. И от того, насколько хорошо у компании это получается, напрямую зависит ее эффективность.

Какие тренды в области работы с данными сегодня можно выделить? Как развивается мировой и отечественный рынок СУБД, и чего боятся компании, когда речь заходит об импортозамещении?

Об этом и не только в видеоподкасте «CNews.Лица» рассказывает Михаил Семенов, лидер центра разработки и развития СУБД в «СберТехе».

Посмотреть выпуск можно на следующих платформах: