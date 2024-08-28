Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем кадрового электронного документооборота 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем кадрового электронного документооборота 2024. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, уровня цен, защищенности и других параметров решений, представленных на российском рынке.
Документооборот стремятся перевести в электронный формат везде, но кадровый занимает особое место. С одной стороны, он отличается высокой степенью формализации и рутинности, что упрощает его автоматизацию и увеличивает ее экономическую целесообразность. С другой стороны, он напрямую связан с участием в нем физических лиц, права которых защищены Трудовым кодексом и рядом других законов, а это влечет за собой юридическую ответственность в случае ошибок.
Чтобы разобраться на рынке кадрового электронного документооборота более подробно, а также сформировать представление о вендорах и их решениях, аналитики Market.CNews подготовили первый в России рейтинг систем КЭДО 2024, а также подробный обзор некоторых решений.
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Результаты рейтинга
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Функционал.
- Согласования.
- Работа с документами.
- Дополнительные модули.
- Автоматизация работы с 1С.
- Личный кабинет администратора и сотрудника.
- Поддержка электронных подписей.
- Поддержка МЧД.
- Объем хранимых документов, Гб.
- Безопасность.
- Возможности по интеграции.
- Форматы поставки ПО.
- Кастомизация.
- Стоимость.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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Лидером рейтинга КЭДО 2024 признана система VK HR Tek от компании VK Tech. Она обладает широким функционалом, хорошими интеграционными характеристиками, качественной проработкой личного кабинета администратора и сотрудника; кастомизируется под потребности клиента. Уровень цен — средний, тестовый период — 30 дней.
На втором и третьем местах — решения Directum HR Pro и 1С:Зарплата и управление персоналом 8 от компаний Directum и 1С соответственно.
Источник: Market.CNews. Полная версия
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «КЭДО» в теме письма.