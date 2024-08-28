Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем кадрового электронного документооборота 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем кадрового электронного документооборота 2024. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, уровня цен, защищенности и других параметров решений, представленных на российском рынке.

Документооборот стремятся перевести в электронный формат везде, но кадровый занимает особое место. С одной стороны, он отличается высокой степенью формализации и рутинности, что упрощает его автоматизацию и увеличивает ее экономическую целесообразность. С другой стороны, он напрямую связан с участием в нем физических лиц, права которых защищены Трудовым кодексом и рядом других законов, а это влечет за собой юридическую ответственность в случае ошибок.

Чтобы разобраться на рынке кадрового электронного документооборота более подробно, а также сформировать представление о вендорах и их решениях, аналитики Market.CNews подготовили первый в России рейтинг систем КЭДО 2024, а также подробный обзор некоторых решений.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Функционал. Согласования. Работа с документами. Дополнительные модули. Автоматизация работы с 1С. Личный кабинет администратора и сотрудника. Поддержка электронных подписей. Поддержка МЧД. Объем хранимых документов, Гб. Безопасность. Возможности по интеграции. Форматы поставки ПО. Кастомизация. Стоимость.

© bloomua / Фотобанк Фотодженика Документооборот стремятся перевести в электронный формат везде, но кадровый занимает особое место

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга КЭДО 2024 признана система VK HR Tek от компании VK Tech. Она обладает широким функционалом, хорошими интеграционными характеристиками, качественной проработкой личного кабинета администратора и сотрудника; кастомизируется под потребности клиента. Уровень цен — средний, тестовый период — 30 дней.

На втором и третьем местах — решения Directum HR Pro и 1С:Зарплата и управление персоналом 8 от компаний Directum и 1С соответственно.

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг КЭДО 2024. Структура баллов Подробнее: Обзор КЭДО 2024 Функциональность Расширенные возможности Универсальность Стоимость 605 272 160 86 605 240 145 104 605 242 160 79 605 262 125 91 590 262 145 53 575 242 160 70 605 232 115 81 590 196 125 106 505 220 145 114 525 188 125 63 465 116 125 140 415 144 95 84 325 240 75 73 240 138 140 89 125 106 140 46

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

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