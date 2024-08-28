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Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем кадрового электронного документооборота 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем кадрового электронного документооборота 2024. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, уровня цен, защищенности и других параметров решений, представленных на российском рынке.

Документооборот стремятся перевести в электронный формат везде, но кадровый занимает особое место. С одной стороны, он отличается высокой степенью формализации и рутинности, что упрощает его автоматизацию и увеличивает ее экономическую целесообразность. С другой стороны, он напрямую связан с участием в нем физических лиц, права которых защищены Трудовым кодексом и рядом других законов, а это влечет за собой юридическую ответственность в случае ошибок.

Чтобы разобраться на рынке кадрового электронного документооборота более подробно, а также сформировать представление о вендорах и их решениях, аналитики Market.CNews подготовили первый в России рейтинг систем КЭДО 2024, а также подробный обзор некоторых решений.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Функционал.
  2. Согласования.
  3. Работа с документами.
  4. Дополнительные модули.
  5. Автоматизация работы с 1С.
  6. Личный кабинет администратора и сотрудника.
  7. Поддержка электронных подписей.
  8. Поддержка МЧД.
  9. Объем хранимых документов, Гб.
  10. Безопасность.
  11. Возможности по интеграции.
  12. Форматы поставки ПО.
  13. Кастомизация.
  14. Стоимость.

© bloomua / Фотобанк Фотодженика
Документооборот стремятся перевести в электронный формат везде, но кадровый занимает особое место

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга КЭДО 2024 признана система VK HR Tek от компании VK Tech. Она обладает широким функционалом, хорошими интеграционными характеристиками, качественной проработкой личного кабинета администратора и сотрудника; кастомизируется под потребности клиента. Уровень цен — средний, тестовый период — 30 дней.

На втором и третьем местах — решения Directum HR Pro и 1С:Зарплата и управление персоналом 8 от компаний Directum и соответственно.

Таблица 1. Топ-5 систем кадрового электронного документооборота 2024

Место Компания Система КЭДО Сумма баллов
1 VK Tech VK HR Tek 1123
2 Directum Directum HR Pro 1094
3 1С:Зарплата и управление персоналом 8 1086
4 Тензор Saby Staff 1083
5 HRlink HRlink 1050

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг КЭДО 2024. Структура баллов

Подробнее: Обзор КЭДО 2024

Функциональность
Расширенные возможности
Универсальность
Стоимость
605
272
160
86
605
240
145
104
605
242
160
79
605
262
125
91
590
262
145
53

575
242
160
70
605
232
115
81
590
196
125
106
505
220
145
114
525
188
125
63
465
116
125
140
415
144
95
84
325
240
75
73
240
138
140
89
125
106
140
46

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате
Техника

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «КЭДО» в теме письма.

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