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Abanking и Safetech разработали сервис для быстрого обмена документами Nopaper

Компании Abanking и Safetech, резиденты «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработали сервис для быстрого обмена документами Nopaper. Систему интегрировал уральский завод «Уралхиммаш». С помощью Nopaper завод сократил время подписания документов с 3 дней до 10 минут.

Решение резидентов «Сколково» позволяет кадровому специалисту получать подписанный всеми сторонами документ в течение рабочего дня в зависимости от занятости сторон. Раньше на подписание документов уходило 3 дня, большая часть времени тратилась на ожидание получения подписанного документа от одной из сторон. Теперь для работы с документами подписанту достаточно зайти в систему, где будут видны все документы на подпись.

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Завод постепенно переходит на электронный документооборот, сейчас систему кадрового электронного документооборота (КЭДО) используют в повседневной работе уже 400 сотрудников. Также для ускорения перехода всех сотрудников на КЭДО, завод размещает посты о КЭДО в корпоративных соцсетях, а руководители подразделений на своём примере показывают, что КЭДО — это просто, быстро и безопасно.

«Самое сложное для сотрудников — найти время и дойти до кадрового специалиста и подписать согласие на переход на КЭДО. Поэтому мы запланировали встречи с отделами, на которых рассказываем про КЭДО, Nopaper и приносим все документы для перехода на новый процесс подписания кадровых документов», — сказала Юлия Гуковская, руководитель ИТ-проектов «Уралхиммаша».

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