УЗХМ Уралхиммаш Уральский Завод Химического Машиностроения


УПОМИНАНИЯ


14.08.2025 Топ-6 внедрений кадрового электронного документооборота в России. Рейтинг CNews Analytics 1
17.04.2024 Abanking и Safetech разработали сервис для быстрого обмена документами Nopaper 2
15.08.2023 «Уралхиммаш» переводит документооборот на отечественную платформу 5
20.07.2010 Готовится российско-украинский типовой проект энергоблока АЭС для сооружения в других странах 2
28.03.2008 17 апреля в Екатеринбурге пройдет конференция Document Flow Day 1

Публикаций - 5, упоминаний - 11

УЗХМ и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1144 1
Syntellect - Синтеллект 85 1
SafeTech - СэйфТек 99 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 30 1
Инталев - Intalev 274 1
ХГПЗ имени Шевченко - Харьковский приборостроительный завод имени Т.Г. Шевченко 1 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
Летограф - Letograf 80 1
Росатом - Атомэнергомаш - ВНИИАМ - Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического машиностроения 3 1
КомплектЭнерго КБ 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 967 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 62 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7824 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 193 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 173 1
Украинские энергетические машины - Турбоатом АТ - Харьковский турбогенераторный завод - Харьковский турбинный завод 2 1
Синара ГК - Sinara Group 110 1
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 18 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3181 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12357 1
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13036 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21659 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 943 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10975 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1691 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7071 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70006 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5972 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54579 1
Syntellect Tessa 49 1
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 18 1
Кобаладзе Тамара 2 1
Гуковская Юлия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151993 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3367 1
Африка - Африканский регион 3536 1
Европа 24476 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2014 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1644 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4159 1
Украина 7712 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 723 1
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1613 1
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 57 1
Азия - Азиатский регион 5661 1
Энергетика - Energy - Energetically 5356 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3238 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6047 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9570 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 663 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2535 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8279 1
Энергопроект - Харьковский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт 1 1
