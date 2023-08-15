«Уралхиммаш» переводит документооборот на отечественную платформу

ПАО «Уралхиммаш» (Уральский завод химического машиностроения) переводит процессы электронного документооборота в российскую TESSA. СЭД/ECM/BPM-платформа заменит систему Directum, использовавшуюся ранее.

Цель проекта - качественно изменить всю систему по управлению документами и бизнес-процессами с учетом территориальной распределенности компании. Внедренная ранее система не могла в полном объеме обеспечить потребности предприятия.

При выборе новой СЭД заказчик рассмотрел ряд отечественных решений. Важным критерием было наличие полнофункционального мобильного клиента, позволяющего не привязывать пользователя к рабочему месту, и полная импортонезависимость всех компонентов системы.

Платформа TESSA подошла по всем критериям, в том числе получила высокую оценку контрольной группы пользователей на предмет интуитивно понятного и удобного интерфейса. В качестве команды внедрения выбран вендор платформы, компания «Синтеллект.

Создание единой централизованной системы на базе TESSA обеспечит поддержку документооборота ПАО «Уралхиммаш» и его дочерних организаций, автоматизирует большую часть процессов и процедур административного управления территориально-распределенной компании, а также освободит персонал от множества рутинных обязанностей по контролю исполнения поручений.

«Проект внедрения платформы TESSA является стратегически важным направлением цифрового развития ПАО «Уралхиммаш» и позволит создать в нашей компании современную, глобальную систему управления электронным документооборотом и бизнес-процессами, способную обеспечить взаимодействие с различными корпоративными системами, а также обрабатывать большие объемы данных», – отметила Тамара Кобаладзе, генеральный директор УК УЗХМ.

Андрей Распопов, Axenix: Банкам критично нужна единая технологическая платформа для запуска новых конкурентных продуктов и услуг ИТ в банках

***

Платформа TESSA — ключевая разработка компании Синтеллект., которая консолидировала лучшие решения по управлению документами и бизнес-процессами на основании опыта внедрений в крупнейших компаниях России и за рубежом. Сотрудниками компании сформирована многолетняя экспертиза и методологическая база по проектам импортозамещения западных ECM/BPM/CSP систем.

«Уралхиммаш» – российский производитель оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической отраслей промышленности, атомной и традиционной энергетики. Линейка выпускаемой продукции включает: шаровые резервуары, реакторное, колонное, теплообменное, емкостное оборудование, контейнеры-цистерны для транспортировки сжиженных углеводородных газов, аппараты с вращающимися барабанами и другое оборудование. Аппараты и сосуды, изготовленные на заводе, установлены на предприятиях более чем 40 стран мира: в Европе, Азии, Южной и Северной Америке, Африке.