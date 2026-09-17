Индексная книга (каталог) CNews*
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Русакова Ксения
СОБЫТИЯ
|17.09.2026
|Arbus автоматизировала ресторанную и гостевую инфраструктуру термального комплекса «Юга» в Екатеринбурге 1
|20.09.2024
|Low-code платформа Pyrus запустила маркетплейс интеграций 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Русакова Ксения и организации, системы, технологии, персоны:
|iiko - айко 64 1
|DocsInBox - Pointer - Поинтер 28 1
|SIPUNI 8 1
|1С 9671 1
|Нью-Тел 1 1
|Pyrus - Пайрус 32 1
|Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 178 1
|Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 21 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.