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Русакова Ксения

СОБЫТИЯ


17.09.2026 Arbus автоматизировала ресторанную и гостевую инфраструктуру термального комплекса «Юга» в Екатеринбурге 1
20.09.2024 Low-code платформа Pyrus запустила маркетплейс интеграций 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Русакова Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

iiko - айко 64 1
DocsInBox - Pointer - Поинтер 28 1
SIPUNI 8 1
9671 1
Нью-Тел 1 1
Pyrus - Пайрус 32 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1283 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 370 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13520 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1397 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 468 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1321 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26492 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2341 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14077 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26696 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36600 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2259 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7301 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3338 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11903 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 178 1
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 21 1
Дмитриев Александр 56 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4521 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3215 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5828 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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