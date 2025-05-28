Платформа Digital Q.Sensor BI от «Диасофт» научилась создавать дашборды с помощью ИИ

Компания «Диасофт» обновила возможности своей платформы для визуализации данных. Теперь пользователи могут использовать искусственный интеллект для формирования дашбордов.



Сценарии использования

Компания «Диасофт» последние два года активно развивает собственную платформу для визуализации данных – Digital Q.Sensor BI. Особенность платформы заключается в реализации трех базовых сценариев ее использования корпоративными клиентами.

1. Самообслуживание – no-code функциональность для быстрого создания дашбордов бизнес-пользователями на основе готовых шаблонов (более 300 графиков). 2. Глубокая кастомизация – возможность программирования сложных интерактивных дашбордов для ситуационных центров и комплексных систем бизнес-мониторинга. 3. Интеграция – возможность встраивания графиков в сторонние веб-приложения, или же публикация дашбордов как самостоятельных приложений.

Внедрение ИИ

Опыт использования Digital Q.Sensor BI клиентами «Диасофт», а также самой компанией позволил наметить актуальные для пользователей направления развития платформы за счет внедрения возможностей искусственного интеллекта (ИИ).

Теперь при помощи диалога в мессенджере пользователь может отправить ИИ запрос на естественном языке о формировании таблицы с интересующими отчетными показателями – например, продажами за последние три месяца. ИИ подготовит в качестве ответа SQL-код, который можно сразу выполнить, чтобы получить интересующую таблицу для последующей визуализации средствами платформы или же выгрузки в файл.

Теперь при помощи диалога в мессенджере пользователь может отправить ИИ запрос на естественном языке

Можно сразу попросить ИИ, например, показать продажи за последние три месяца в виде столбчатой диаграммы. В этом случае ИИ создаст код для получения данных, а также код для визуализации данных. Запустится последовательное выполнение кода, и появится нужный график. После этого можно попросить ИИ что-то скорректировать или внести изменения самостоятельно: поменять цвета или последовательность. Далее – сохранить готовый результат, которым можно пользоваться.

«Диасофт» обновила возможности своей платформы для визуализации данных

Кроме того, в платформе Digital Q.Sensor BI учтена специфика использования средств визуализации данных в компаниях сегмента enterprise – это различные средства отладки, оптимизации получения и обработки данных для визуализации, настраиваемые механизмы кэширования данных.

Платформа не является централизованной, а значит, можно запустить несколько экземпляров решения – и каждый будет отвечать за свой набор дашбордов, например, в рамках конкретного бизнес-направления. Это позволит независимо управлять каждым экземпляром без рисков влияния на дашборды других направлений. Такой подход поможет упростить решение вопросов безопасности по дашбордам с особо чувствительной информацией с точки зрения управления доступами.

В платформе Digital Q.Sensor BI учтена специфика использования средств визуализации данных в компаниях бизнес-cегмента

«Платформу Digital Q.Sensor BI отличают простота и скорость внедрения, легкость освоения пользователями, большой набор готовых шаблонов, а также широкие возможности кастомизации, интеграции и доставки информации», – отметил Илья Петров, руководитель продукта Digital Q.Sensor BI компании «Диасофт».

Платформа Digital Q.Sensor BI построена в микросервисной архитектуре, реализована на Java и Angular, поддерживает в качестве источников данных все популярные форматы хранения данных.

Digital Q.Sensor BI входит в экосистему low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q. Платформа реализована на импортонезависимом стеке и включена в реестр российского программного обеспечения (запись №16326 от 23.01.2023).