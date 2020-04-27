Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Диасофт» представит на онлайн-конференции CNews кросс-индустриальный продукт для realtime-мониторинга бизнес-процессов

Интеграция Бизнес-приложения

28 апреля 2020 года CNews проводит онлайн-конференцию «Большие данные: цифровизация меняет подходы к аналитике». «Диасофт» выступит партнером мероприятия.

Илья Петров и Николай Сырцев (продуктовое направление «Операционный фронт и CRM» компании «Диасофт») впервые представят финансовому сообществу продукт Business Sensor, разработанный на базе новейших технологий для realtime-мониторинга бизнес-процессов организации любого масштаба и объема данных.

Новый продукт «Диасофт» сочетает в себе простоту и удобство интерфейса, передовые технологичные инструменты для сбора, хранения и обработки данных и при этом не требует широкомасштабного внедрения – он может быть встроен в интерфейс любого веб-приложения – быстро, легко и без существенных затрат.

Business Sensor в режиме реального времени отслеживает ход бизнес-процессов на конкретных участках работы, вовремя реагирует на возможные сбои и посылает сигналы пользователям, которые, в результате, могут быстро принять меры для устранения проблем.

Эксперты «Диасофт» отмечают широкую область применения продукта – он может решать любые задачи, лежащие в сфере мониторинга бизнес-процессов, в том числе, может выступать единой сквозной системой мониторинга с различным уровнем детализации общих данных, стать универсальным инструментом для топ-менеджмента, руководителей различных уровней, специалистов предприятий и финансовых организаций.

Другие материалы рубрики

Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний

Mail.ru запустила почту для крупного бизнеса

Разработчики пожаловались властям: Москва закупает софт «враждебной страны» и дискриминирует российское ПО

Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке

Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса»

Знаменитый продукт покойного разработчика исключают из Реестра отечественного ПО

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM

Первый тест: на что способен российский процессор Baikal-M

Как понять, что ваш компьютер безнадежно устарел

Как рисовать как профи: лучшие графические планшеты
Показать еще

Наука

Новый алгоритм повышает безопасность квантовой криптографии

Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора
Показать еще
Тема месяца

Как подобрать ноутбук для удаленной работы в СМБ-сегменте

Многие организации меняют свой основной вид деятельности, уходя в онлайн

Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Какие HR-процессы можно доверить ботам Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов