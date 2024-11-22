Компания экс-замминистра за год и без внешних инвестиций разработала уникальную «говорящую» BI-платформу

BI-платформа Codex Proj

Как стало известно CNews, российская компания Codex Proj вывела на рынок новый продукт класса Business Intelligence (BI) – платформу Sound BI.

Одним из основателей Codex Proj является бывший член правительства России Алексей Скляр. В период с 2018 по 2022 гг. он занимал должность заместителя министра труда. В ведомстве Скляр отвечал за цифровизацию.

В компании утверждают, что Sound BI не имеет аналогов не только на российском, но и на международном рынке. По словам Скляра, его компанией было «создано то, что не удалось ИТ-гигантам» вроде американских Microsoft, Tableau Software и другим заметным игрокам, предлагающим продукты в сфере BI.

Особенности продукта

Разработчик предлагает два решения, основанных на платформе Sound BI: Sound BI Platform и Sound BI Dashboards. Их функциональность, в сущности, сводится к визуализации бизнес-данных в удобном для восприятия формате – виджетов и дашбордов. Однако первая позволяет встраивать виджеты, разработанные Codex Proj, в BI-системы сторонних разработчиков, которые уже применяются заказчиками. Некоторые из таких виджетов доступны бесплатно.

Codex Proj Сравнение стандартного и кастомного виджета в Sound BI

В настоящее время клиенты могут выбирать из 19 готовых виджетов, которые интегрируются с системами Polymatica, Visiology, Apache, PowerBI (Microsoft), Tableau. В Codex Proj обещают расширить перечень доступных виджетов до 100 в 2025 г.

В каждый такой виджет пользователь имеет возможность вносить собственные правки. При этом, как пояснил Алексей Скляр в разговоре с CNews, навыки программирования для это не требуются – настройка параметров виджетов (более 60 в каждом) осуществляется из визуального редактора. Пользователь, в частности, может настраивать условное форматирование, когда элементы визуализации изменяются исходя из события, значения показателей. Результаты изменений пользователь видит в реальном времени.

По словам Алексея Скляра специалисты Codex Proj готовы разработать любой кастомный (уникальный) виджет на заказ. Клиенту лишь потребуется предоставить общую информацию о желаемом результате, а команда представит и согласует с клиентом варианты макетов и описания работы виджета.

Полноценная BI-система

В свою очередь Sound BI Dashboards представляет собой полноценную BI-систему, которую клиент развертывает в собственной инфраструктуре, наполняет ее содержимым на основе готовых, выполненных на заказ или созданных собственными силами виджетов, сообщили CNews в компании.

Sound BI Dashboards включает в себя учетную систему ведения данных для любых задач заказчика и отражения их на дашбордах. Учетная система имеет следующие функции: ввод данных и взаимодействие с ИТ-системами с сохранением в базе данных в структурированном виде; автоконтроль ввода (форматно-логический контроль), наличие справочников и классификаторов; применение усиленной электронной подписи; верификация данных несколькими пользователями, согласовательная модель; конструктор форм сбора отчетности и данных.

«Говорящие» виджеты

Пожалуй, одна из наиболее заметных особенностей Sound BI, которая нашла отражение в названии платформы, является функция озвучки данных с помощью инструментов преобразования текста в речь (text2speech). Разработчики подчеркивают, что «говорящие» виджеты не дублируют информацию, представленную в формате изображения или текста, а дополняют ее.

«Аудиоозвучка может использовать дополнительные данные клиента, которые не участвуют в отрисовке виджета, тем самым увеличивая спектр аналитики данных. Он быстрее получает информацию, так как одновременно и смотрит, и слушает», – пояснил Алексей Скляр.

Первоначально пользователям был доступен лишь один голос озвучки – Microsoft Pavel. 21 ноября 2024 г. перечень поддерживаемых платформой движков text2speech был расширен, в том числе за счет более реалистичных опций, использующих сторонние облачные сервисы.

Как утверждает, Алексей Скляр, Sound BI – первое решение в своем классе, наделенное «способностью говорить». Впрочем, попытки реализовать подобную функциональность все же предпринимались. Так, разработчики JavaScript-библиотеки визуализации Highcharts (компания Highsoft) экспериментировали со звуком. На сайте HighCharts в разделе Demos можно ознакомиться с работой виджета «Audio Map». Однако, как отмечают в Codex Proj, возможности библиотеки в этом плане весьма ограничены.

Разработка Sound BI, уникальные «фишки» платформы и другие проекты Codex Proj

Помимо разработки Sound BI, компания Codex Proj оказывает услуги по разработке BI-инструментов, а также предлагает другой программный продукт – «Модуль формирования данных», предназначенный для учета, консолидации, аналитики и контроля данных компаний, следует из информации, опубликованной на официальном сайте компании. Codex Proj также предоставляет платную услугу информирования о событиях (к примеру, достижения определенных показателей параметров, отраженных в дашборде) по почте или через мессенджер Telegram.

Как рассказали CNews в компании, разработка Sound BI заняла немногим более шести месяцев, на создание учетной системы ведения данных для любых задач заказчика и отражения их на дашбордах команде потребовалось еще примерно полгода.

По словам Алексея Скляра, сформировать представление об актуальных потребностях пользователей BI-инструментов команде Codex Proj позволила обратная связь с клиентами, которую та собирала на протяжении 2024 г. и опросы сторонних организаций.

Ключевой «фишкой» Sound BI является то, что ее виджет может встраиваться практически в любое BI-решение, считает Скляр. Две другие особенности, делающие платформу уникальной – возможность использования кастомных виджетов с широкими возможностями параметризации, а также функция оповещения клиента о событиях в BI-системе.

«Часто пользователям необходимо мгновенно реагировать на те данные, которые формирует BI-система. Ведь как в рабочее время, так и внерабочее он не может физически постоянно «находиться» в дашбордах BI-системы. И данную потребность решает получение им оповещений в любые выбранные им каналы с комментариями и ссылкой на дашборд», –отметил Скляр.

Отвечая на вопрос CNews о количестве вложенных в проект ресурсов – финансовых и трудовых – предприниматель заявил, что внешних и специально выделенных под проект внутренних инвестиций команда Codex Proj не привлекала. Разработка была частично профинансирована за счет текущих доходов от оказанных компанией услуг по разработке кастомных виджетов.

Примечательно то, что факт разработки, по словам Скляра, компания держала в тайне.

«Мы лишний раз не хотели раскрывать аспекты разработки, так как хотели, чтобы в российской BI-системе были первой реализованы новые возможности и технологии, которые отсутствуют у зарубежных BI-систем», – пояснил предприниматель, отвечая на вопрос CNews о том, чем обусловлена такая секретность.

Реестр российского ПО, зарубежные аналоги, особенности миграции

В разговоре с CNews Алексей Скляр подтвердил, что Sound BI является полностью российским и импортонезависимым продуктом, однако в Едином реестре программ и баз данных для ЭВМ Минцифры России пока не числится, хотя этот вопрос в настоящее время прорабатывается.

Отвечая на вопрос CNews о потенциальных сложностях миграции с иностранных BI-продуктов на Sound BI, Скляр отметил, что с ней у отечественных компаний особых проблем возникнуть не должно.

«В части миграции здесь нет какой-либо сложности, в том числе миграция осуществляется с использованием «Модуля формирования данных», – сказал предприниматель.

В части возможностей кастомных визуализаций, по мнению Скляра, Sound BI похожа на ранее уже упомянутую HighCharts, а также Apache ECharts.

«Но настройка виджетов, добавление нужных форм/элементов виджета и датасетов под виджеты [в HighCharts и ECharts] реализуется с помощью JavaScript-кода, после глубокого изучения документации. У Sound BI уже реализован под каждый виджет на платформе механизм преобразования массивов данных из таблицы клиента в формат данных, который требуется виджету и для каждого параметра настроена возможность задать свой параметр через [визуальный] интерфейс», – отметил сооснователь Codex Proj.