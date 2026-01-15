Получите все материалы CNews по ключевому слову
CodexProj Кодекспродж
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
CodexProj и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 3
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
|Воротынцев Григорий 10 1
|Крот Иван 9 1
|Скляр Алексей 54 1
|Рыбаков Пётр 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157671 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.