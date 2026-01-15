Разделы

CodexProj Кодекспродж

CodexProj - Кодекспродж

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


15.01.2026 Скончался Алексей Скляр, экс-замглавы Минтруда, курировавший ИТ 1
22.11.2024 Компания экс-замминистра за год и без внешних инвестиций разработала уникальную «говорящую» BI-платформу 1
02.04.2024 В платформе Polymatica от SL Soft (ГК Softline) появился новый модуль для сбора и ведения данных 1
28.09.2023 Polymatica и Codex Proj заключили технологическое партнерство 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

CodexProj и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Polymatica - Полиматика 191 3
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 208 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 390 2
Telegram Group 2605 2
Softline - Софтлайн 3303 2
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 104 2
Softline - Develonica - Девелоника 153 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 308 2
Microsoft Corporation 25285 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 88 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 178 1
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 111 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 104 1
SoftClub - СофтКлуб 158 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Visiology - Визиолоджи 82 1
АйТи - Аплана Группа компаний 175 1
Salesforce - Tableau Software 115 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 149 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1463 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5283 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1281 1
Оповещение и уведомление - Notification 5384 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4500 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2176 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4687 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 964 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 53 1
Softline - Polymatica Dashboards 36 2
Microsoft Codex 24 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 374 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 105 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 111 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 67 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
CodexProj - Sound BI 1 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 606 1
Microsoft Office 3972 1
JavaScript - JS - язык программирования 1337 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 43 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 941 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 224 1
Воротынцев Григорий 10 1
Крот Иван 9 1
Скляр Алексей 54 1
Рыбаков Пётр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10371 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
