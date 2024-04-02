В платформе Polymatica от SL Soft (ГК Softline) появился новый модуль для сбора и ведения данных

Компания SL Soft (ГК Softline) расширяет продуктовую линейку Polymatica программным продуктом «Модуль формирования данных». Он разработан компанией-партнером Codex Proj и предназначен для формирования и учета данных и их дальнейшего отображения в конструкторе информационных панелей Polymatica Dashboards. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Этот продукт позволяет автоматизировать процесс ведения данных — ввод и загрузку, и сохранять их в БД в структурированном виде.

«Модуль формирования данных» дает возможность применять конструктор форм сбора отчетности и данных, автоматизировать контроль при формировании данных (форматно-логический контроль, кросс-проверки); гибко разграничивать доступы пользователей как к функциям в модуле, так и к самим данным; верифицировать их сразу несколькими пользователями, используя согласовательную модель.

Он не только обеспечивает внесение данных для отображения аналитики на дашбордах, как это реализовано в отдельных российских BI-решениях, но и автоматизирует множество процессов в компаниях – например, благодаря взаимодействию с государственными и иными информационными системами.

Пользователи могут настроить уведомления о выполнении действий (например, внесение, загрузка или согласование данных) и выбрать канал оповещения (например, Telegram). В продукте доступны справочники и общероссийские классификаторы – это не только сокращение ручного ввода, но и обеспечение нормализации данных.

В «Модуле формирования данных» реализован подход No-Code: настроить ведение данных под задачу может обычный пользователь через графический интерфейс и без привлечения разработчиков и программистов.

Продукт, формируя данные в структурированном виде, позволяет отображать их не только в таблицах, но и в информационных панелях в Polymatica Dashboards (например, данные о борьбе с пандемией COVID-19 для государственных служб). Также есть возможность использовать метод анализа What-if: моделировать и прогнозировать данные на дашбордах в режиме онлайн – увидев, как изменение одного или нескольких значений влияет на другие показатели, пользователи могут принимать более обоснованные управленческие решения. Дашборды реализованы путем встраивания табличных форм напрямую в Polymatica Dashboards посредством API.

«Новый модуль упрощает процесс консолидации данных, делает его гибким, понятным, а главное, полностью контролируемым. Надеемся, что интеграция «Модуля формирования данных» в конструктор информационных панелей Polymatica Dashboards даст компаниям новые возможности для анализа и оценки бизнес-показателей», – отметил Иван Крот, руководитель отдела продаж Polymatica в компании SL Soft (ГК Softline).

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей. ГК Softline является группой компаний, которая объединяет различные бизнес-вертикали в ключевых сегментах ИТ-рынка: «Софтлайн решения», AХОFT, «Девелоника», SL Soft (включает продукты Robin, Polymatica, «Цитрос», «Босс.Кадровые системы», «Преферентум», Robovoice, Soica), группа «Борлас», Bell Integrator, «Академия Softline», «Хабэко-Партнер» (ранее R.Partner), Softline ecommerce, Softline Digital и др.

SL Soft объединяет под управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры. Компания создана в 2023 г., входит в ГК Softline.