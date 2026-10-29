Самый главный сайт для программистов при смерти после 19 лет процветания. Его убили нейросети

Портал StackOverflow, основанный в 2008 г. и годами считавшийся основным ресурсом для программистов всего мира, перестал быть интересным для них. Количество новых вопросов на нем не превышает и 1000 в месяц, хотя на пике было более 200 тыс. Теперь разработчики общаются только с нейросетями – они отвечают быстрее и точнее.

StackOverflow на финише

Сайт для программистов StackOverflow почти полностью растерял аудиторию. Количество новых вопросов на нем, которые разработчики задают друг другу, упало ниже отметки в 1000 в месяц, и это один из самых плохих результатов за всю историю существования портала.

На StackOverflow разработчики могут попросить помощи у коллег с тем или иным вопросом, касающимся программирования. Но эпоха уходит – к моменту выхода материала за октябрь 2026 г. на портале было задано всего 808 вопросов.

StackOverflow был основан в июле 2008 г., то есть по меркам большинства стран мира он теперь совершеннолетний. В пределах 1000 новых вопросов в месяц на нем появлялось буквально в первые несколько месяцев в момента запуска, то есть по этому показателю StackOverflow откатился более чем на 18 лет назад.

Danial Igdery / Unsplash Общаясь с нейросетью, а не с коллегами, разработчики экономят свое время

На свой пик StackOverflow вышел в самом начале 2014 г. – тогда было зафиксировано более 207 тыс. новых запросов за месяц. Иными словами, обвал за 12 лет оказался более чем 256-кратным.

Группа несуществующих «убийц»

В столь плачевном положении, в котором оказался StackOverflow, виноваты в первую очередь нейросети. На графике числа вопросов в различные месяцы отчетливо видно, что спад начался в 2021 г. – в год, когда появились и стали развиваться первые ИИ-помощники программиста.

К примеру, в июле 2021 г. вышел Copilot, который спустя пять лет стал неотъемлемой частью GitHub – самого крупного и известного репозитория программного кода в мире. К концу октября 2026 г. в мире существовала масса нейросетей, способных генерировать код, в том числе и бесплатных – ChatGPT, Claude, DeepSeek и многие другие.

Виртуальные ассистенты обладают массой преимуществ перед живыми собеседниками на форумах, одним из которых StackOverflow, по сути, и является. Они отвечают в считанные мгновения и столь же быстро вносят любые требуемые изменения в код, могут сгенерировать его с нуля, и при этом пользователь не столкнется с лавиной «флуда» – сообщений не по теме, в том числе оскорбительных, которыми славятся любые форумы.

Разумеется, нейросети могут давать неправильные ответы, но и живые собеседники от этого тоже не застрахованы.

Сам себе злобный программино

В резкой потере интереса разработчиков к StackOverflow повинны не только нейросети, но и сами владельцы этого портала. Проблемы с падением трафика у него начались как минимум в январе 2025 г. но его руководство к тому моменту совершенно никак не решало их. Более того, в StackOverflow давно видели в генеративном ИИ угрозу для сайта, но не предприняли никаких действий для его защиты.

Вместо этого владельцы StackOverflow сами активно участвуют в развитии нейросетей. В 2024 г. они договорились о сотрудничестве с компанией OpenAI, являющейся создателем ChatGPT.

По договору ответы программистов, размещенные на страницах Stack Overflow, будут использованы для обучения ChatGPT, чтобы она могла давать более качественные советы по разработке ПО своим пользователям. В рамках соглашения OpenAI получила доступ ко всей базе портала через интерфейс OverflowAPI. Вся база ответов программистов на StackOverflow была использована для обучения крупнейших нейросетей.

В мае 2025 г. в StackOverflow приступили к разработке системы вознаграждения реальных экспертов в качестве механизма удержания имеющихся пользователей, возвращения ушедших и привлечения новых. Но график наглядно демонстрирует, что «эксперимент, очевидно, неудачный».

В августе 2026 г. CNews писал о переходе StackOverflow в режим «Только для чтения». Разработчиков на некоторое время лишили возможности задавать новые вопросы и отвечать на имеющиеся, а сделано это было исключительно в наказание за то, что они стали часто общаться не между собой, а с нейросетями. Не исключено, что это лишь усложнило бедственное положение портала.

Также на сайте в течение длительного времени работал алгоритм автоматического удаления новых вопросов, притом руководствовался он довольно жесткими критериями. В частности. Он удалял все вопросы, заданные менее месяца назад и при этом получившие оценку −1 или ниже, не имеющие ответа или заблокированные.

Присутствовал и механизм удаления старых вопросов, у которого еще больше параметров. В частности, со StackOverflow автоматически исчезали вопросы старше 365 дней с рейтингом от 0 до 1, не имеющие без ответов или заблокированные.

В октябре 2026 г. StackOverflow отключил эти скрипты.