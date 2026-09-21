Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203549
ИКТ 15813
Организации 11968
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3596
Системы 27102
Персоны 88747
География 3163
Статьи 1596
Пресса 1348
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2869
Мероприятия 896

Офисные приложения Конструктор форм Редактор форм

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.09.2026 EvaTeam обновила экосистему EvaDev до версии 2.33 «Воронеж» 1
16.06.2026 Как меняются требования к системам управления бизнес-процессами в крупных компаниях 1
02.06.2026 Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений 1
03.12.2025 CNewsMarket впервые опубликовал рейтинг СЭД для крупного бизнеса 1
26.11.2025 Объявлены лауреаты CNews Awards 2025 1
24.09.2025 Компания «Систем ИКС» усовершенствовала цифровую платформу STAQ с помощью новых полезных опций 1
30.05.2025 Как микросервисы в low-code позволяют создавать системы с высокой нагрузкой и множеством бизнес-направлений 1
28.05.2025 ITFB Group представила обновление конструктора форм на платформе интеллектуального управления контентом и заявками «Симфония» 2
22.05.2025 Low-code как стратегия: проектируем цифровую архитектуру для постоянно меняющейся бизнес-среды 2
27.01.2025 Подтверждена совместимость корпоративного портала Incomand и платформы контейнеризации Nova 1
22.11.2024 Компания экс-замминистра за год и без внешних инвестиций разработала уникальную «говорящую» BI-платформу 1
10.10.2024 «МТС Линк» намерен запустить комплексную платформу обучения 1
08.10.2024 «МТС Линк» расширит предложение в области корпоративного обучения 1
02.04.2024 В платформе Polymatica от SL Soft (ГК Softline) появился новый модуль для сбора и ведения данных 1
29.02.2024 Заказчики BPMS могут выбирать из 380 российских продуктов 1
20.02.2024 Высшая степень BI: суперплатформа для бизнес-аналитики Cubisio обошла по мощности известные аналоги 1
03.11.2023 Как управлять цифровым контентом с применением ИИ — эволюция СЭД 1
10.10.2023 Константин Истомин, Directum: Наше ключевое преимущество — экосистема готовых продуктов с возможностью адаптации под бизнес заказчика 1
31.08.2023 Может ли одна платформа импортозаместить решения СЭД, BPM, CRM и Service? 1
15.08.2023 MR Group внедряет новые цифровые механизмы, сокращающие время при сделках с недвижимостью 1
23.03.2023 5 шагов миграции на платформы автоматизации клиентского сервиса и сопровождения продаж 1
24.05.2022 «Ред софт» ускорила вывод услуг на ЕПГУ 1
16.05.2022 Импортозамещение в России: как быстро заменить уязвимые ИТ-решения 1
11.05.2022 Еще больше low-code и возможностей для автоматизации и импортозамещения – Comindware Business Application Platform 4 1
16.12.2021 Анатолий Белайчук -

Low-code избавляет программистов от большей части разработческой рутины

 1
25.06.2021 В России потратят 2,6 млрд руб. на ИТ-сервис помощи российским фермерам 1
16.12.2020 Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг 1
25.09.2017 Андрей Стрельцов -

Необходимо работать над устранением цифрового неравенства

 1
08.09.2017 «Ростелеком» модернизировал госуслуги Югры под Единый портал 1
15.06.2017 ELMA представила новую версию BPM-системы для управления бизнес-процессами 1
26.06.2015 «Ростелеком» заплатит своей «дочке» 935 млн руб. за поддержку ИС электронного правительства 1
03.04.2015 Система Smart-Center из Новосибирского Академпарка внедрена в МФЦ Алтайского края 1
28.01.2015 Cognitive Technologies выпустила новую версию «Е1 Евфрат» 1
09.09.2014 Microsoft открыл в России магазин дополнений для Office 1
21.01.2014 В МИАЦ Владимирской области создана система мониторинга здравоохранения 1
28.11.2013 В администрации Коврова завершен пилотный проект по автоматизации документооборота на ECM-платформе eDocLib 1
09.10.2013 ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
10.09.2013 Глава Минкомсвязи напомнил о необходимости соблюдения сроков тестирования региональных сведений в рамках СМЭВ 1
03.06.2013 Электронное правительство на паузе? CNews опросил регионы 1

Публикаций - 45, упоминаний - 48

Офисные приложения и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11091 9
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 307 6
Comindware - Колловэар 210 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 5
Microsoft Corporation 25910 3
9771 3
Telegram Group 3037 3
Salesforce 503 3
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 110 3
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 724 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 2
Directum - Директум 1294 2
Ростелеком - РТЛабс 211 2
Salesforce - Tableau Software 128 2
Softline - Polymatica - Полиматика 203 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 685 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 2
CodexProj - Кодекспродж 5 2
Техинвест - Icon Group - Айкон Групп 24 1
Систем Икс - 12 1
Yandex - Яндекс 9446 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 1
Meta Platforms - Facebook 4639 1
Softline - Софтлайн 3830 1
Ред Софт - Red Soft 1280 1
Oracle Corporation 7124 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3247 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1528 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 307 1
Citrix Systems 872 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 142 1
Diasoft - Диасофт 1187 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 441 1
Visiology - Визиолоджи 97 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий - Сервисный ИТ-дистрибутор 447 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5125 1
Docsvision - ДоксВижн 1063 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 181 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1862 3
Почта России ПАО 2405 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3173 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1164 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 1
ГПБ - Газпромбанк 1300 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 108 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 392 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 621 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 306 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 648 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 220 1
Сургутнефтегаз - СНГ 289 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 154 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 123 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 117 1
Россети Ленэнерго 1699 1
MR Group - МР Групп - MR Office 43 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 124 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Оникс Капитал 17 1
Бион - Bion 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1624 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2104 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2923 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 296 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1454 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 144 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 175 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 224 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2356 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1218 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1553 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 366 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 393 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1312 1
Федеральное казначейство России 1965 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 626 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 792 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 318 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 169 1
МИК - Московский инновационный кластер 199 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 601 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 276 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 47 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 229 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 84 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 23
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12562 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14184 14
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1981 14
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1454 13
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6654 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12437 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8457 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14263 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7600 8
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4751 8
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2477 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5462 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3228 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4962 7
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1811 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5771 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1473 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6493 6
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2146 6
Оповещение и уведомление - Notification 6229 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1926 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10409 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2822 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13731 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3302 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7948 5
Визуальный редактор - WYSIWYG - what you see is what you get - что видишь, то и получаешь 126 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1499 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5381 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10220 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1120 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1736 4
ELMA 365 - low-code платформа для автоматизации бизнеса и бизнес-процессов 215 4
Microsoft Office 4253 3
JavaScript - JS - язык программирования 1459 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 819 3
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 300 3
Terrasoft Creatio 109 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 380 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 3
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 85 3
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2585 2
Huawei nova - Серия смартфона 123 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1478 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 211 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 245 2
ELMA BPM 36 2
Microsoft Windows 2000 8675 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 310 2
ELMA Bot 8 2
ITFB Group - Easydoc OCR/IDP-платформа 26 2
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI - kubernetes-платформа 111 2
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 40 2
ITFB Group - Симфония CSP-платформа 2 2
Т1 Интеграция - Таумерикс 10 1
Скала^р МИИ - Машина искусственного интеллекта 9 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaDev - экосистема разработки 11 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 641 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1353 1
Новые облачные технологии - МойОфис 974 1
Rakuten Viber 672 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 376 1
Microsoft Azure 1534 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1302 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 280 1
Oracle Java - язык программирования 3510 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 337 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1817 1
Никифоров Николай 1141 3
Востриков Юрий 88 2
Козырев Алексей 328 2
Цыпляев Максим 44 2
Гуртов Дмитрий 12 2
Чепакин Андрей 27 2
Кесельбренер Леонид 52 2
Истомин Константин 58 2
Долженкова Наталья 48 2
Леман Марта 12 2
Перунов Александр 22 1
Пивнев Игорь 1 1
Новожилова Анастасия 23 1
Батунова Анастасия 23 1
Хихленко Андрей 23 1
Легошин Андрей 22 1
Гайсин Вадим 39 1
Путин Владимир 3485 1
Мишустин Михаил 804 1
Шадаев Максут 1243 1
Нестеров Алексей 183 1
Панченко Иван 204 1
Ципорин Павел 103 1
Путятинский Сергей 120 1
Андреев Владимир 101 1
Скляр Алексей 54 1
Урнышев Роман 34 1
Массух Илья 239 1
Фомичев Олег 139 1
Биккужин Рамиль 80 1
Никуличев Андрей 43 1
Бондаренко Михаил 59 1
Стрельцов Андрей 62 1
Хилов Павел 16 1
Лукошков Дмитрий 65 1
Чурсин Дмитрий 96 1
Казак Максим 162 1
Волков Владимир 73 1
Васильев Сергей 79 1
Сварник Павел 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 3
Европа 25059 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 844 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1438 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 929 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 575 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 1
Казахстан - Республика 6154 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3538 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 1
Южная Корея - Республика 7132 1
Дания - Королевство 1376 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 820 1
Сингапур - Республика 1973 1
Боливия - Многонациональное Государство 65 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4582 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1496 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1096 1
Россия - СФО - Новосибирск 4969 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1830 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2118 1
Бразилия - Федеративная Республика 2538 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 1
Россия - ПФО - Самарская область 1632 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2434 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1763 1
Узбекистан - Республика 2070 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 689 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1092 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 944 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1168 1
Россия - УФО - Тюменская область 1402 1
Россия - СФО - Омская область 808 1
Россия - УФО - Челябинская область 1539 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 369 1
Россия - ПФО - Пензенская область 654 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 992 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12135 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6267 7
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1335 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6727 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8008 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3116 4
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9028 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4020 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3851 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10620 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11802 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11031 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5737 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8943 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11561 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4501 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12491 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4069 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7127 2
ЕПГУ Мультирегиональность - Федеральный проект 7 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1249 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4827 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7616 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 2
Паспорт - Паспортные данные 2901 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1826 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2603 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 633 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5884 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 553 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6913 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2478 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8188 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 970 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5071 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 71 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1159 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2521 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 146 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 5
Gartner - Гартнер 3678 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4293 2
IDC - International Data Corporation 5002 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1270 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
ELMA Академия - ELMA Academy 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1298 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 1
Directum Открытые бизнес-дни 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще