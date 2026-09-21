Индексная книга (каталог) CNews*
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Офисные приложения Конструктор форм Редактор форм
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 45, упоминаний - 48
Офисные приложения и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 84 1
|Никифоров Николай 1141 3
|Востриков Юрий 88 2
|Козырев Алексей 328 2
|Цыпляев Максим 44 2
|Гуртов Дмитрий 12 2
|Чепакин Андрей 27 2
|Кесельбренер Леонид 52 2
|Истомин Константин 58 2
|Долженкова Наталья 48 2
|Леман Марта 12 2
|Перунов Александр 22 1
|Пивнев Игорь 1 1
|Новожилова Анастасия 23 1
|Батунова Анастасия 23 1
|Хихленко Андрей 23 1
|Легошин Андрей 22 1
|Гайсин Вадим 39 1
|Путин Владимир 3485 1
|Мишустин Михаил 804 1
|Шадаев Максут 1243 1
|Нестеров Алексей 183 1
|Панченко Иван 204 1
|Ципорин Павел 103 1
|Путятинский Сергей 120 1
|Андреев Владимир 101 1
|Скляр Алексей 54 1
|Урнышев Роман 34 1
|Массух Илья 239 1
|Фомичев Олег 139 1
|Биккужин Рамиль 80 1
|Никуличев Андрей 43 1
|Бондаренко Михаил 59 1
|Стрельцов Андрей 62 1
|Хилов Павел 16 1
|Лукошков Дмитрий 65 1
|Чурсин Дмитрий 96 1
|Казак Максим 162 1
|Волков Владимир 73 1
|Васильев Сергей 79 1
|Сварник Павел 45 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 71 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1159 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2521 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
|Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 146 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.