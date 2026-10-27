Выпущена спецверсия Windows 11 размером 700 МБ. В ней сохранен интерфейс и встроена защита от обновлений

Автор проекта Tiny11 по экстремальному уменьшению дистрибутивов Windows создал новый инструмент Pico11. С его помощью он ужал Windows 11 до 699 МБ, что позволяет записать ее на обычный компакт-диск. Это потенциально одна из самых стабильных сборок Windows – в ней оставили интерфейс с основными компонентами, но вырезали механизм обновления – теперь Microsoft не сможет внедрить в нее свои перманентно сырые патчи.

Windows на диете

ИТ-специалист под псевдонимом NTDEV создал проект Pico11, позволяющий в несколько раз сжимать образы ОС Windows 11 без потери основных возможностей системы. Как пишет портал Tom’s Hardware, с его помощью дистрибутив Windows 11 стал «весить» 699 МБ, что позволяет записывать его на стандартные CD-диски.

Для сравнения, оригинальный ISO-образ Windows 11 26H2, доступный для скачивания с сайта Microsoft, «весит» около 8,1 ГБ. Иначе говоря, Pico 11 уменьшил его в 11,6 раза.

При этом система осталась полностью работоспособной в базовом понимании. Рабочий стол загружается, штатные приложения запускаются, сторонние программы тоже можно устанавливать.

Когда в системе много ненужного

По заверениям автора проекта, созданный при помощи Pico11 образ Windows 11 вполне годится для использования, но все система получила некоторые отличия от оригинальной сборки на сайте Microsoft. В частности, поменялся «Диспетчер задач», и лишь пользователи, которые не первый десяток лет работают в системах Microsoft, поймут, откуда он мог взяться.

Daniel Romero / Unsplash В стандартном дистрибутиве Windows 11 таятся гигабайты мусора. Доказано

Как пишет Tom’s Hardware, «Диспетчер задач» в новой сборке NTDEV очень напоминает оный в Windows 7. Эта система вышла почти 20 лет назад, в 2009 г.

Помимо стандартного «Диспетчера задач» из системы исчезла функция скачивания и установки обновлений. За счет этого мгновенно повысилась ее стабильность – за прошедшие с момента релиза Windows 11 пять лет не было ни единого месяца, чтобы для нее не вышел очередной кривой патч, ломающий что-либо внутри нее.

Но есть и минусы. Автор вырезал из системы функцию восстановления. Другими словами, в случае возникновения неполадок вернуть ОС к жизни можно будет либо путем полной ее переустановки, либо путем развертывания резервной копии, сделанной при помощи стороннего программного обеспечения.

Тесты и эксперименты

Со слов NTDEV, созданный при помощи Pico11 дистрибутив Windows 11 является экспериментальным и пока не может считаться заменой стандартной сборке системы на 8,2 ГБ. В чем именно заключаются недостатки облегченной ОС, он уточнять не стал.

Также NTDEV решил не раскрывать, почему гнался именно за размером в 699 МБ. К концу 2026 г. компакт-диски окончательно устарели как носители информации – они медленные и, по сути, одноразовые, за исключением перезаписываемых дисков CD-RW. Кроме того, в августе 2026 г. CNews писал, что их надежность сильно преувеличена – диски деградируют довольно быстро и способны портиться буквально от воздуха.

Попробовать самому

К моменту выхода материала скачать Pico11 и попробовать самостоятельно уменьшить образ Windows 11 до нужных размеров было нельзя. Судя по всему, отдельно он может и вовсе не выйти, однако в будущем оценить его возможности, вероятно, все же получится.

NTDEV не первый год занимается облегчением операционок Microsoft. Это автор знаменитого приложения Tiny11, которое позволяет экстремально уменьшить размер дистрибутива Windows. До него он выпустил аналогичный инструмент для Windows 10, получивший название Tiny10.

Github / ntdevlabs Утилита Tiny11

Pico11 может стать частью Tiny11. Эта программа позволяет создавать готовые облеченные сборки Windows 11, в том числе и Tiny11 Core, которая «весит» немногим более 100 МБ. Но пользоваться ей полноценно нельзя – у нее нет графического интерфейса.

Отдельно в программе представлен режим Custom, при помощи которого можно самостоятельно убирать из официальных сборок Windows 11 ненужные компоненты.

Утилита распространяется на бесплатной основе и с открытым исходным кодом. К моменту публикации материала она была доступна в версии 0.1.3, датированной 19 октября 2026 г., и только под Windows. Размер архива – около 90 МБ.