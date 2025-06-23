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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177333
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Логинов Максим


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 JVO усилил проектное управление с Kaiten: количество просроченных дедлайнов сократилось на 48% 1
15.04.2024 Ozon распрощался с американскими владельцами 1
16.02.2024 Путин разрешил продать Ozon 1
04.04.2023 Старейший акционер Ozon избавляется от своей доли за бесценок 1
11.06.2013 «М.Видео» запустила 15 региональных интернет-магазинов с помощью Luxoft 1
01.02.2013 Зарплаты CIO в 2013 г. вырастут в среднем на 6% 1
31.01.2013 CIO обращаются к социальным сетям при выборе техники 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Логинов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 3
Yandex - Яндекс 7821 3
Naumen - Наумен 655 2
Kaiten - Кайтен Софтвер 16 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
JVO - Дживио 3 1
SAP SE 5341 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
ВкусВилл - Избёнка 163 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1472 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 3
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 3
Кенигсберг инвестментс 3 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1704 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 2
Ренессанс Страхование 165 2
Kaspi Bank 29 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 2
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 38 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2539 1
Janco 9 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4645 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4995 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 19 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1025 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5567 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12454 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10760 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17429 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2985 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10635 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5387 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 510 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2144 1
Problem Management - Управление проблемами 70 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3223 1
SCRUM - Методология совместной работы 136 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14131 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4676 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32143 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 923 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 423 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2252 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 783 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10862 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1105 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2102 1
Nvidia Fermi 28 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 131 1
Самсонов Игорь 3 3
Бабурин Дмитрий 3 3
Calvey Michael - Калви Майкл 11 3
Лукьянова Екатерина 5 3
Богуславский Леонид 37 3
Каменский Дмитрий 13 3
Путин Владимир 3255 2
Быков Михаил 1 1
Janulaitis Victor - Жануалитис Виктор 2 1
Иващенцева Елена 2 1
Ивашенцева Елена 12 1
Щапов Олег 24 1
Иващеева Елена 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52675 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1345 3
Маврикий - Республика 44 3
Казахстан - Республика 5667 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44385 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3573 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49484 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5976 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16791 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5372 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6395 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2010 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5054 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4535 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6892 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24918 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5693 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5614 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2352 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52931 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14235 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367264, в очереди разбора - 750899.
Создано именных указателей - 177333.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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