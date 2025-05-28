JVO (Дживио) – сервис расширенной аналитики для управления товарным бизнесом на маркетплейсах. Искусственный интеллект, на базе которого работает сервис, – собственная разработка компании. С его помощью продавцы маркетплейсов определяют причины падения продаж и находят точки роста.