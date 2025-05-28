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JVO Дживио

JVO - Дживио

JVO (Дживио) – сервис расширенной аналитики для управления товарным бизнесом на маркетплейсах. Искусственный интеллект, на базе которого работает сервис, – собственная разработка компании. С его помощью продавцы маркетплейсов определяют причины падения продаж и находят точки роста. 

УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Онлайн-магазины под ударом. В России тестируют интернет-покупки товары прямо в поиске без захода в магазин 1
18.06.2024 JVO упрощает выход на новые рынки Wildberries 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

JVO и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7723 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 786 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6877 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5324 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31847 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2462 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14928 1
JVO BigData 1 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 90 1
Егоров Алексей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 148947 2
Казахстан - Республика 5642 1
Армения - Республика 2321 1
Беларусь - Белоруссия 5835 1
Узбекистан - Республика 1783 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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