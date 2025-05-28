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JVO Дживио
JVO (Дживио) – сервис расширенной аналитики для управления товарным бизнесом на маркетплейсах. Искусственный интеллект, на базе которого работает сервис, – собственная разработка компании. С его помощью продавцы маркетплейсов определяют причины падения продаж и находят точки роста.
УПОМИНАНИЯ
|28.05.2025
|Онлайн-магазины под ударом. В России тестируют интернет-покупки товары прямо в поиске без захода в магазин 1
|18.06.2024
|JVO упрощает выход на новые рынки Wildberries 1
JVO и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7723 1
|Егоров Алексей 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148947 2
|Казахстан - Республика 5642 1
|Армения - Республика 2321 1
|Беларусь - Белоруссия 5835 1
|Узбекистан - Республика 1783 1
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