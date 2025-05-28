Онлайн-магазины под ударом. В России тестируют интернет-покупки товары прямо в поиске без захода в магазин

«Яндекс» тестирует онлайн-шопинг непосредственно в своем поисковике. Переходить в магазины для этого больше не потребуется. Это упростит процесс «расставания» с деньгами.

Найти и купить

Российский интернет-гигант «Яндекс» хочет внедрить в свою систему поиска функцию покупки товаров, пишет Forbes со ссылкой на представителей «Яндекса».. Она позволит приобретать желаемое, не переходя на сайты магазинов и на маркетплейс.

В настоящее время нововведение находится в стадии тестирования, притом закрытого. Это означает, что обычные пользователи пока не могут испытать ее в действии. О перспективах открытого бета-тестирования Forbes не пишет, так что, вероятно, покупать в поисковике россияне смогут лишь после официального запуска новшества.

Причина создания такого сервиса, вероятно, заключается в желании заставить россиян покупать больше. Представители «Яндекса» упомянули статистику Tinkoff eCommerce, согласно которой около 70% пользователей закрывают сайт с корзиной, так и не совершив покупку. «Прямой чекаут способен снизить этот показатель, увеличив конверсию и общий объем заказов», – сказали они изданию.

Покупка в два клика

Процесс оформления покупки будет проходить непосредственно в окне поисковой выдачи, уточняет издание. Если пользователь ищет конкретный товар, он прямо в выдаче «Яндекса» увидит специальную форму для заказа, притом она будет предзаполненной, то есть каждый раз вводить свои данные не потребуется.

FreePik Онлайн-шопинг в России может стать намного быстрее и удобнее

По информации Forbes, эта форма заранее будет содержать всю информацию о доставке, включая платежные сведения и адрес пункта выдачи. Вероятнее всего, реализовано все будет через сервис авторизации «Яндекс ID», который, как сообщили изданию в «Яндексе», будет подключен к новой функции в качестве гаранта безопасности платежных данных пользователя.

Пока не для всех

«Яндекс» – это самый популярный поисковый сервис в России с долей 75,22% против 22,87% у Google (StatCounter, апрель 2025 г.). Также у него есть собственный интернет-магазин «Маркет», входящий в тройку самых популярных в стране наряду с Ozon и Wildberries.

К моменту выхода материала не было известно, будет ли доступна покупка через поисковик где-либо за пределами «Маркета» – по-видимому, он станет «сердцем» всего сервиса.

Как пишет Forbes, алгоритм совершения покупки «пока интегрируется через платформу "Яндекс Маркет" или специальные модули для CMS». CMS – это Content management system, то есть система управления сайтом или движок.

Скорее всего, новшество будет востребовано среди россиян. 59% жителей страны в возрасте от 18 до 64 лет хотели бы иметь возможность быстро купить нужный товар в Сети, не тратя время на регистрацию в интернет-магазине. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Яндекса» среди почти 1300 жителей городов России с населением свыше 100 тыс. человек.

Покупай, но проверяй

В дополнение к возможности быстро приобрести нужный товар прямо из поисковой выдачи «Яндекс» предоставит пользователю право проверки цены на него. Функция носит предварительное название «ОК-цена» – она позволяет сравнить заявленную цену с рыночной. Предоставленный функцией ответ – это результат анализа цен на аналогичные предложения.

И себе, и людям

Опрошенные изданием эксперты полагают, что новую функцию быстрого чекаута «Яндекс» создает в первую очередь для собственной выгоды. По словам сооснователя и директора по продукту комплексной платформы управления e-com JVO Алексея Егорова, «время классических поисковых систем официально переживает свой закат», поскольку пользователи не хотят тратить свое время и переходить по множеству ссылок из выдачи. Им нужен «готовый и выверенный ответ», считает Егоров. «Учитывая это, запуск бесшовного чекаута в поиске – не просто фича в интерфейсе или очередная новость о попытке применить ИИ ради самого ИИ, а заявка на новый центр тяжести в диджитал-потреблении и огромный шаг в сторону тотального контроля входящего трафика и транзакций в перспективе», – сказал он Forbes.

К тому же россияне в последние годы стали намного чаще и дольше сидеть на маркетплейсах. Издание приводит статистику Mediascope, согласно которой в октябре 2024 г. 80% граждан России в возрасте старше 12 лет хотя бы раз зашли в той или иной интернет-магазин.

В среднем россияне проводят на таких сайтах 25 минут ежедневно. За год этот показатель вырос на 12%.

Главное – ничего не испортить

Партнер компании Data Insight Федор Вирин, что «Яндекс» сильно рискует в своем стремлении внедрить быстрый чекаут в состав своего поискового сервиса. «Поиск – это сложный баланс разных интересов пользователей. Когда мы как потребители приходим в поиск, мы далеко не всегда хотим что-то купить, – сказал он Forbes. – Более того, трансакционные запросы, связанные с покупкой, но не означающие ее, – это несколько десятков процентов.

«Можно хотеть купить пылесос, а можно найти инструкцию или отзывы о нем, или запчасти, или вообще им полюбоваться. И любое изменение в результатах поиска – это всегда большой риск, потому что это может разрушить баланс интересов пользователей», – добавил Вирин. По его подсчетам, новшество сделает поисковик «Яндекса» более удобным лишь для полутора процентов, которые действительно искали конкретный товар. Остальным он станет «намного неудобнее, потому все, что они хотели сделать, ушло на второй план или этого стало меньше в результатах», отметил Вирин.

Вирин видит риски «Яндекса» в том, поиск перемещается в торговые площадки «Именно эти запросы наиболее интересны, потому что по ним приходит больше всего рекламы», – сказал он Forbes, подчеркнув, что на этот риск интернет-гигант идет осознанно.

«Основное поисковое сражение, которое мы уже видим, заключается в том, чьи алгоритмы победят: "Яндекса", который знает про пользователя огромное количество информации, но не знает про его покупки, имея только косвенные данные на эту тему, или торговых площадок, которые знают о пользователе гораздо меньше, чем "Яндекс", потому что широта поиска сильно меньше, но зато обладают информацией о покупках. Эта битва алгоритмов будет, наверное, самым интересным из того, что мы увидим в ближайшие два-три года», подытожил Федор Вирин.