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JVO упрощает выход на новые рынки Wildberries

Сервис автоматизированной аналитики маркетплейсов JVO обновил инструмент «Региональные отгрузки», предназначенный для расчета поставок на склады Wildberries. Об этом CNews сообщили представители JVO.

Благодаря расширению своего функционала, инструмент «Региональные отгрузки» со 100% точностью определяет, где товар продавца пользуется высоким спросом, но еще не продается, и в каком количестве его нужно отгрузить на конкретный склад. Расчеты производятся ежедневно по всей товарной матрице продавца на базе Machine Learning и JVO BigData. Массивы данных, основанные на временных и числовых рядах, находят склады с максимальной оборачиваемостью по конкретной категории товара.

Обновленный инструмент экономит ресурсы компаний на проверку гипотез и поиск новых рынков, сокращает время доставки товара покупателям и улучшает позиции карточки товара в поиске Wildberries.

«Если текущие объемы заказов позволяют селлеру нарастить региональное присутствие, то JVO сформирует рекомендации по отгрузке и рассчитает, какой объем продаж ожидается в конкретном регионе. Тем самым компания экономит миллионы рублей на проверке гипотез расширения географии поставок и получает потенциал роста оборота до 15%», — отметил сооснователь и главный аналитик JVO Алексей Егоров.

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Алгоритм на базе Machine Learning и JVO BigData производит расчеты не только по регионам России, но по всем странам, где присутствует Wildberries: Белоруссия, Армения, Казахстан и Узбекистан.

Поэтапно процесс выхода компании на новые регионы и рынки, где представлен Wildberries, выглядит следующим образом: JVO BigData анализирует текущие продажи компании и ее конкурентов с каждого склада маркетплейса; JVO BigData определяет все доступные локации для каждого товара или категории; Machine Learning на основе JVO BigData создает список новых складов; Machine Learning предлагает готовую отгрузку товаров в штуках на четыре недели вперед.

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