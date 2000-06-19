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Verizon GTE General Telephone & Electronics Corporation

СОБЫТИЯ

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19.06.2000 AT&T Wireless приобретет беспроводные системы на сумму $3.3 млрд. у Vodafone, GTE и PrimeCo

AT&T Wireless Group (NYSE: AWE) заявила сегодня о намерении приобрести беспроводные системы в Сан-Франциско, Сан-Диего и Хьюстоне у Vodafone AirTouch Plc, GTE Corp. и PrimeCo PSC на общую сумму $3.3 млрд. Сделки откроют путь интеграции активов беспроводной связи GTE в Verizon Wireless - совместную компанию Bell Atlantic и Vodafone AirTouch
16.06.2000 Федеральная комиссия США по связи утвердила слияние Bell Atlantic и GTE

Сегодня будет официально объявлено о слиянии Bell Atlantic и GTE, однако из конфиденциальных источников стало известно о том, что 4 из 5 членов Федеральной комиссии по связи США согласились утвердить эту сделку с условиями, в результате чего появится кру
24.05.2000 GTE будет устанавливать своим новым клиентам DSL-модемы бесплатно

Телекоммуникационная компания GTE решила последовать примеру своих конкурентов и объявила о новой программе, целью которой является увеличение ее присутствия на рынке высокоскоростного Интернет. Начиная с июля, GTE б
11.05.2000 Аналитики считают, что Bell Atlantic и GTE получат разрешение на свое слияние

Рассмотрение вопроса о слиянии Bell Atlantic и GTE находится на своей финальной стадии, и большинство аналитиков предрекают положительный исход этого дела. Шансы компаний значительно повысились после того, как они дали согласие на продажу 9
28.04.2000 Доход GTE за 1-ый квартал вырос до $6.1 млрд.

Компания GTE, находящаяся в данный момент в процессе слияния с Bell Atlantic, оцениваемом в $88.3 млрд., сообщила о росте своей прибыли за первый квартал до $796 млн. или 82 центов на акцию. Это на 10%

11.04.2000 GTE инвестирует до $2 млрд. в развитие своего Интернет-подразделения

Совет директоров телекоммуникационной компании GTE одобрил план по инвестиции от $1.8 млрд. до $2 млрд. в развитие ее Интернет-подразделения, Genuity. Эти средства будут направлены на создание сетевой инфраструктуры этого отделения. В целом
31.01.2000 Bell Atlantic и GTE могут продать практически все Интернет-активы GTE

Компании Bell Atlantic и GTE продолжают борьбу за свою слияние. С целью получить на это соответствующее разрешение, фирмы выступили с предложением, согласно которому около 90% активов Интернет-отделения GTE буде
19.01.2000 Baltimore Technologies купит одно из отделений GTE за $150 млн.

Компания Baltimore Technologies, работающая на рынке сетевых систем безопасности, объявила о своем согласии купить отделение CyberTrust Solutions телекоммуникационной компании GTE. Это отделение занимается разработкой PKI-приложений (Public Key Infrastructure), применяемых для работы с цифровыми сертификатами, электронными системами идентификации. Купив это отделение
10.01.2000 Sun, GTE и Cisco планируют создать семейство систем и услуг для домашних сетей "Connected Family"

Компании Sun Microsystems, GTE и Cisco Systems планируют разрабатывать новую среду "Connected Family". Этот проект нацелен на дальнейшее развитие домашних сетей. Используя выход в Интернет через DSL линии GTE, тех
06.01.2000 Bell Atlantic продолжает борьбу за слияние с GTE

До сих пор все попытки Bell Atlantic получить разрешение Федеральной Комиссии Связи (Federal Communications Commission) на слияние с GTE, первоначально оцениваемое в $53 млрд. оканчивались неудачей. Основной причиной является факт работы GTE на рынке Интернет, на который Bell Atlantic не может выйти по закону. В связи
24.12.1999 Американская компания GTE призывает своих абонентов не звонить в полночь перед Новым Годом

Компания GTE, один из ведущих телекоммуникационных провайдеров США, уверена в надежности своих сетей передачи данных перед наступлением 2000 г. Тем не менее, она обратилась к своим клиентам с просьбой н
20.12.1999 GTE заключает сделку с корпорацией на Citizens Utilities на сумму $303 млн

сь продать около 11% своего бизнеса в штате Техас телекоммуникационной компании Citizens Utilities Corporation за сумму $303 млн. Сделка включает 110 коммутаторов и 106 850 телефонных линий. Компания GTE также договорилась о продаже еще 1,6 млн. телефонных линий в 13 штатах США. Полученные в результате этих сделок суммы компания намерена использовать для расширения услуг беспроводного досту
16.12.1999 GTE завершает строительство высокоскоростной оптоволоконной сети стоимостью $1,3 млрд

оптоволоконной сети с высокой пропускной способностью, имеющей протяженность 17 000 миль. Сеть построена по кольцевой архитектуре для увеличения надежности и уменьшения риска перебоев в обслуживании. GTE вложила в строительство $1,3 млрд. Президент GTE Internetworking сказал, что это одна из самых крупных и самых надежных сетей, созданных до сих пор. Введение сети в действие позволит
09.12.1999 GTE и Lucent построят новую сеть мобильной связи в Аргентине

Lucent Technologies Inc. и GTE PCS SA, аргентинский филиал американской компании GTE, заключили соглашение о строительстве в Аргентине сети мобильной телефонной связи PCS (Personal Communications System), использу
06.12.1999 Bell Atlantic намерен сохранить за собой Интернет-отделение GTE несмотря ни на что

Bell Atlantic не прекращает поисков возможностей сохранить за собой быстроразвивающееся Интернет-подразделение компании GTE, после слияния GTE и Bell Atlantic. Занимая лидирующую позицию на телефонном рынке США, по закону Bell Atlantic не имеет права предоставлять те виды информационных услуг, которые ока
06.12.1999 Bell Atlantic намерен сохранить за собой Интернет-отделение GTE несмотря ни на что

Bell Atlantic не прекращает поисков возможностей сохранить за собой быстроразвивающееся Интернет-подразделение компании GTE, после слияния GTE и Bell Atlantic. Занимая лидирующую позицию на телефонном рынке США, по закону Bell Atlantic не имеет права предоставлять те виды информационных услуг, которые ока
26.10.1999 Телефонная компания GTE подала в суд на AT&T за монополию

Повышая ставки в битве за открытый доступ, компания GTE подала в суд на AT&T (NYSE:T) и Comcast за создание монополии путем навязывания клиентам сервисов кабельной модемной связи и подписки на @Home ISP. В своем антитрастовом иске, слушание кото
24.08.1999 EarthLink и GTE заключают сделку

Крупнейший Интернет-провайдер EarthLink и телекоммуникационная компания GTE подписали контракт, направленный на расширение высокоскоростного доступа к сети Интернет. Использование DSL технологии позволят пользователям соединяться с Интернет на скорости в 25 раз быс
27.07.1999 Прибыль GTE выросла на 14.5%

Телекоммуникационная компания GTE подвела итоги второго квартала. Прибыль составила $776 млн. или 79 центов на акцию, в полном соответствии с прогнозами аналитиков. Рост прибыли составил 14.5%. Доход компании вырос на 7% до
09.06.1999 GTE будет предоставлять единую услугу электронной и голосовой почты и факсимильной связи

Американская телефонная компания GTE представила новую службу, которая объединяет электронную почту, факсимильную связь и голосовую почту. Стоимость услуги составит от $15 до $20 в месяц. GTE рассчитывает, что со времен
19.05.1999 Акционеры GTE поддержали слияние компании с Bell Atlantic

Акционеры GTE подавляющим большинством голосов выступили за продажу компании фирме Bell Atlantic. Размер сделки оценивается в $52,8 млрд.
11.05.1999 Министерство юстиции США одобрило слияние Bell Atlantic и GTE.

Министерство юстиции США одобрило слияние компаний Bell Atlantic и GTE, оцениваемое в 52.8 млрд долл. Однако для успешной реализации этого слияния компаниям необходимо еще получить одобрение Федеральной комиссии связи (Federal Communications Commission) и регу
06.05.1999 GTE Network Services выпустила систему мониторинга для пользователей линий frame relay

Компания GTE Network Services выпустила пакет средств для мониторинга работы каналов frame relay, позволяющих пользователям сетевых услуг контролировать выполнение условий контрактов операторами связи.

06.04.1999 GTE приобретает 50% телефонного бизнеса Ameritech

Компания GTE выразила желание купить половину телефонного бизнеса компании Ameritech на Среднем Западе за $3,27 млрд. Это позволит ускорить развитие сотовой сети GTE в США и приобрести 1,7 млн кл
02.04.1999 GTE и Nortel создают службу виртуальных частных сетей

Компании GTE и Nortel Networks совместно создадут службу поддержки виртуальных частных сетей VPN Advantage, принадлежащую GTE. Служба будет работать на устройствах серии Contivity Extranet Switch
01.04.1999 GTE использует оборудование FORE Systems для создания интерактивной системы Intrigue

Компания FORE Systems объявила о заключении контракта с фирмой GTE на поставку сетевого оборудования для системы GTE Intrigue. Она является интерактивной видео- и развлекательной сетью, предоставляющей мультимедийные услуги, такие, как доставка виде
23.03.1999 GTE CyberTrust, DICOM и asONE представили систему администрирования документооборота с поддержкой цифровой подписи

Компании GTE CyberTrust, DICOM и asONE представили систему администрирования документооборота с аппаратной поддержкой цифровой подписи документов. Это решение может быть интегрировано с открытой корпора
26.02.1999 Geo и GTE готовят совместный проект WebRadio.com

с прослушивания музыки и радио через Сеть. WebRadio.com начнет свою работу во втором квартале этого года. Уже подписаны соглашения на вещание с 25 радиостанциями США. Американская телефонная компания GTE обеспечит подключение службы к Интернет. Geo и GTE будут осуществлять совместную маркетинговую поддержку WebRadio.com.
27.01.1999 GTE и Cisco Systems представляют расширенные IP услуги

Компании GTE и Cisco Systems объявили о начале предоставления расширенных IP услуг. Они будут поставляться через глобальную сетевую инфраструктуру GTE (GTE's Global Network Infrastructure,
21.01.1999 GTE снижает темпы экспансии на рынке

Руководство GTE заявило в среду о намерении снизить темпы расширения компании на рынке. Сегодняшняя конкуренция на рынке беспроводной связи и повышение расходов на привлечение новых клиентов делает экспанс
15.01.1999 Dell и провайдер Интернет GTE заключили договор

Компания Dell Computer и Интернет-провайдер GTE заключили соглашение, по которому теперь покупатели ПК Dell Dimension могут подключаться к Интернет, используя GTE в качестве своего провайдера. Пользователи получают бесплатный дост
28.12.1998 Bell Atlantic изъявила желание приобрести GTE за $83 млрд

Компания Bell Atlantic высказала намерение приобрести компанию GTE за $83 млрд, но для этого необходимо получить одобрение федеральной комиссии по коммуникациям (Federal Communications Commission, FCC), доказав, что эта сделка окажет положительное влияние

10.12.1998 AOL предоставит услуги для Bell Atlantic и GTE

America Online заключила трехлетний договор с Bell Atlantic и GTE о предоставлении своих услуг. Согласно этому договору в AOL будет инвестирован 31 миллион долларов. Это также означает окончание сотрудничества между AOL и Banyan Systems, срок действия сог
26.11.1998 Слияния Bell Atlantic и GTE может не произойти

Федеральная комиссия по связи (Federal Communications Commission, FCC) и Министерство юстиции США должны блокировать слияние двух гигантов телекоммуникационной отрасли - Bell Atlantic и GTE. Такое мнение высказали конкуренты, предоставляющие услуги междугородной связи, альтернативные поставщики местного телефонного сервиса, а также некоторые потребители, считающие, что объедин

Публикаций - 70, упоминаний - 70

Verizon и организации, системы, технологии, персоны:

Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 33
AT&T Inc 1726 10
Cisco Systems 5372 8
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 7
AOL Inc - America Online 1883 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
Vodafone Group 1412 5
Baltimore Technologies 38 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Earthlink 156 4
Vodafone AirTouch - AirTouch Communications 135 4
AT&T - SBC Telecom - Ameritech 38 3
DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust 35 3
Microsoft Corporation 25775 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 3
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 3
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 3
GTE Network Services 2 2
Dell EMC 5180 2
Intel Corporation 12811 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Verizon - WorldCom 501 2
AT&T South - BellSouth 234 2
MCI Worldcom 126 2
US West 53 1
AristaSoft Corporation 1 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 1
IDT 60 1
Nuance - SpeechWorks - Applied Language Technologies 38 1
Onyx Software 5 1
Agama Internet System - Агама - Агама Информационные Технологии - Агама eGroup 28 1
Exodus Communications 49 1
GEO Interactive Media Group 7 1
BATM Advanced Communications Ltd - Baras Advanced Technologies Marom 3 1
PSINet - PSINet Consulting Solutions - Metamor Worldwide 45 1
Earthlink - MindSpring 24 1
Sharp Electronics - Шарп Электроникс Раша 30 1
Verizon - UUNet 40 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 2
Империя-Фарма 91 1
Apollo Global Management 11 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Россети Ленэнерго 1699 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 8
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ASP Industry Consortium - Application Service Provider Industry Consortium 1 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 6
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 289 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
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GSLB - Global Server Load Balancing - Глобальная балансировка нагрузки серверов - Балансировщик нагрузки 165 1
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IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 1
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Gartner - Dataquest 353 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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