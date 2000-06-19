AT&T Wireless приобретет беспроводные системы на сумму $3.3 млрд. у Vodafone, GTE и PrimeCo AT&T Wireless Group (NYSE: AWE) заявила сегодня о намерении приобрести беспроводные системы в Сан-Франциско, Сан-Диего и Хьюстоне у Vodafone AirTouch Plc, GTE Corp. и PrimeCo PSC на общую сумму $3.3 млрд. Сделки откроют путь интеграции активов беспроводной связи GTE в Verizon Wireless - совместную компанию Bell Atlantic и Vodafone AirTouch

Федеральная комиссия США по связи утвердила слияние Bell Atlantic и GTE Сегодня будет официально объявлено о слиянии Bell Atlantic и GTE, однако из конфиденциальных источников стало известно о том, что 4 из 5 членов Федеральной комиссии по связи США согласились утвердить эту сделку с условиями, в результате чего появится кру

GTE будет устанавливать своим новым клиентам DSL-модемы бесплатно Телекоммуникационная компания GTE решила последовать примеру своих конкурентов и объявила о новой программе, целью которой является увеличение ее присутствия на рынке высокоскоростного Интернет. Начиная с июля, GTE б

Аналитики считают, что Bell Atlantic и GTE получат разрешение на свое слияние Рассмотрение вопроса о слиянии Bell Atlantic и GTE находится на своей финальной стадии, и большинство аналитиков предрекают положительный исход этого дела. Шансы компаний значительно повысились после того, как они дали согласие на продажу 9

Доход GTE за 1-ый квартал вырос до $6.1 млрд. Компания GTE, находящаяся в данный момент в процессе слияния с Bell Atlantic, оцениваемом в $88.3 млрд., сообщила о росте своей прибыли за первый квартал до $796 млн. или 82 центов на акцию. Это на 10%

GTE инвестирует до $2 млрд. в развитие своего Интернет-подразделения Совет директоров телекоммуникационной компании GTE одобрил план по инвестиции от $1.8 млрд. до $2 млрд. в развитие ее Интернет-подразделения, Genuity. Эти средства будут направлены на создание сетевой инфраструктуры этого отделения. В целом

Bell Atlantic и GTE могут продать практически все Интернет-активы GTE Компании Bell Atlantic и GTE продолжают борьбу за свою слияние. С целью получить на это соответствующее разрешение, фирмы выступили с предложением, согласно которому около 90% активов Интернет-отделения GTE буде

Baltimore Technologies купит одно из отделений GTE за $150 млн. Компания Baltimore Technologies, работающая на рынке сетевых систем безопасности, объявила о своем согласии купить отделение CyberTrust Solutions телекоммуникационной компании GTE. Это отделение занимается разработкой PKI-приложений (Public Key Infrastructure), применяемых для работы с цифровыми сертификатами, электронными системами идентификации. Купив это отделение

Sun, GTE и Cisco планируют создать семейство систем и услуг для домашних сетей "Connected Family" Компании Sun Microsystems, GTE и Cisco Systems планируют разрабатывать новую среду "Connected Family". Этот проект нацелен на дальнейшее развитие домашних сетей. Используя выход в Интернет через DSL линии GTE, тех

Bell Atlantic продолжает борьбу за слияние с GTE До сих пор все попытки Bell Atlantic получить разрешение Федеральной Комиссии Связи (Federal Communications Commission) на слияние с GTE, первоначально оцениваемое в $53 млрд. оканчивались неудачей. Основной причиной является факт работы GTE на рынке Интернет, на который Bell Atlantic не может выйти по закону. В связи

Американская компания GTE призывает своих абонентов не звонить в полночь перед Новым Годом Компания GTE, один из ведущих телекоммуникационных провайдеров США, уверена в надежности своих сетей передачи данных перед наступлением 2000 г. Тем не менее, она обратилась к своим клиентам с просьбой н

GTE заключает сделку с корпорацией на Citizens Utilities на сумму $303 млн сь продать около 11% своего бизнеса в штате Техас телекоммуникационной компании Citizens Utilities Corporation за сумму $303 млн. Сделка включает 110 коммутаторов и 106 850 телефонных линий. Компания GTE также договорилась о продаже еще 1,6 млн. телефонных линий в 13 штатах США. Полученные в результате этих сделок суммы компания намерена использовать для расширения услуг беспроводного досту

GTE завершает строительство высокоскоростной оптоволоконной сети стоимостью $1,3 млрд оптоволоконной сети с высокой пропускной способностью, имеющей протяженность 17 000 миль. Сеть построена по кольцевой архитектуре для увеличения надежности и уменьшения риска перебоев в обслуживании. GTE вложила в строительство $1,3 млрд. Президент GTE Internetworking сказал, что это одна из самых крупных и самых надежных сетей, созданных до сих пор. Введение сети в действие позволит

GTE и Lucent построят новую сеть мобильной связи в Аргентине Lucent Technologies Inc. и GTE PCS SA, аргентинский филиал американской компании GTE, заключили соглашение о строительстве в Аргентине сети мобильной телефонной связи PCS (Personal Communications System), использу

Bell Atlantic намерен сохранить за собой Интернет-отделение GTE несмотря ни на что Bell Atlantic не прекращает поисков возможностей сохранить за собой быстроразвивающееся Интернет-подразделение компании GTE, после слияния GTE и Bell Atlantic. Занимая лидирующую позицию на телефонном рынке США, по закону Bell Atlantic не имеет права предоставлять те виды информационных услуг, которые ока

Bell Atlantic намерен сохранить за собой Интернет-отделение GTE несмотря ни на что Bell Atlantic не прекращает поисков возможностей сохранить за собой быстроразвивающееся Интернет-подразделение компании GTE, после слияния GTE и Bell Atlantic. Занимая лидирующую позицию на телефонном рынке США, по закону Bell Atlantic не имеет права предоставлять те виды информационных услуг, которые ока

Телефонная компания GTE подала в суд на AT&T за монополию Повышая ставки в битве за открытый доступ, компания GTE подала в суд на AT&T (NYSE:T) и Comcast за создание монополии путем навязывания клиентам сервисов кабельной модемной связи и подписки на @Home ISP. В своем антитрастовом иске, слушание кото

EarthLink и GTE заключают сделку Крупнейший Интернет-провайдер EarthLink и телекоммуникационная компания GTE подписали контракт, направленный на расширение высокоскоростного доступа к сети Интернет. Использование DSL технологии позволят пользователям соединяться с Интернет на скорости в 25 раз быс

Прибыль GTE выросла на 14.5% Телекоммуникационная компания GTE подвела итоги второго квартала. Прибыль составила $776 млн. или 79 центов на акцию, в полном соответствии с прогнозами аналитиков. Рост прибыли составил 14.5%. Доход компании вырос на 7% до

GTE будет предоставлять единую услугу электронной и голосовой почты и факсимильной связи Американская телефонная компания GTE представила новую службу, которая объединяет электронную почту, факсимильную связь и голосовую почту. Стоимость услуги составит от $15 до $20 в месяц. GTE рассчитывает, что со времен

Акционеры GTE поддержали слияние компании с Bell Atlantic Акционеры GTE подавляющим большинством голосов выступили за продажу компании фирме Bell Atlantic. Размер сделки оценивается в $52,8 млрд.

Министерство юстиции США одобрило слияние Bell Atlantic и GTE. Министерство юстиции США одобрило слияние компаний Bell Atlantic и GTE, оцениваемое в 52.8 млрд долл. Однако для успешной реализации этого слияния компаниям необходимо еще получить одобрение Федеральной комиссии связи (Federal Communications Commission) и регу

GTE Network Services выпустила систему мониторинга для пользователей линий frame relay Компания GTE Network Services выпустила пакет средств для мониторинга работы каналов frame relay, позволяющих пользователям сетевых услуг контролировать выполнение условий контрактов операторами связи.

GTE приобретает 50% телефонного бизнеса Ameritech Компания GTE выразила желание купить половину телефонного бизнеса компании Ameritech на Среднем Западе за $3,27 млрд. Это позволит ускорить развитие сотовой сети GTE в США и приобрести 1,7 млн кл

GTE и Nortel создают службу виртуальных частных сетей Компании GTE и Nortel Networks совместно создадут службу поддержки виртуальных частных сетей VPN Advantage, принадлежащую GTE. Служба будет работать на устройствах серии Contivity Extranet Switch

GTE использует оборудование FORE Systems для создания интерактивной системы Intrigue Компания FORE Systems объявила о заключении контракта с фирмой GTE на поставку сетевого оборудования для системы GTE Intrigue. Она является интерактивной видео- и развлекательной сетью, предоставляющей мультимедийные услуги, такие, как доставка виде

GTE CyberTrust, DICOM и asONE представили систему администрирования документооборота с поддержкой цифровой подписи Компании GTE CyberTrust, DICOM и asONE представили систему администрирования документооборота с аппаратной поддержкой цифровой подписи документов. Это решение может быть интегрировано с открытой корпора

Geo и GTE готовят совместный проект WebRadio.com с прослушивания музыки и радио через Сеть. WebRadio.com начнет свою работу во втором квартале этого года. Уже подписаны соглашения на вещание с 25 радиостанциями США. Американская телефонная компания GTE обеспечит подключение службы к Интернет. Geo и GTE будут осуществлять совместную маркетинговую поддержку WebRadio.com.

GTE и Cisco Systems представляют расширенные IP услуги Компании GTE и Cisco Systems объявили о начале предоставления расширенных IP услуг. Они будут поставляться через глобальную сетевую инфраструктуру GTE (GTE's Global Network Infrastructure,

GTE снижает темпы экспансии на рынке Руководство GTE заявило в среду о намерении снизить темпы расширения компании на рынке. Сегодняшняя конкуренция на рынке беспроводной связи и повышение расходов на привлечение новых клиентов делает экспанс

Dell и провайдер Интернет GTE заключили договор Компания Dell Computer и Интернет-провайдер GTE заключили соглашение, по которому теперь покупатели ПК Dell Dimension могут подключаться к Интернет, используя GTE в качестве своего провайдера. Пользователи получают бесплатный дост

Bell Atlantic изъявила желание приобрести GTE за $83 млрд Компания Bell Atlantic высказала намерение приобрести компанию GTE за $83 млрд, но для этого необходимо получить одобрение федеральной комиссии по коммуникациям (Federal Communications Commission, FCC), доказав, что эта сделка окажет положительное влияние

AOL предоставит услуги для Bell Atlantic и GTE America Online заключила трехлетний договор с Bell Atlantic и GTE о предоставлении своих услуг. Согласно этому договору в AOL будет инвестирован 31 миллион долларов. Это также означает окончание сотрудничества между AOL и Banyan Systems, срок действия сог