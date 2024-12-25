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Qtech QVC IPC IP-камера



25.12.2024 Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год 1
29.08.2011 Платформа потребительских отзывов Bazaarvoice проведет IPO на $86,25 млн 1
13.05.2011 «Qiwi Кошелек» запустил услугу автопополнения счета на мобильном телефоне 1
14.03.2011 Qiwi продала 1 млн виртуальных карт Visa 1
19.02.2009 10-дюймовый нетбук от Dell будет выпущен в шести цветах 1
31.10.2007 Американка обманула интернет-магазин на $412 тыс. 1
11.04.2007 Ensequence собрал $40 млн венчурных инвестиций 1
10.11.2005 Бывший финдиректор Oracle возглавит Liberty Media 1
26.09.2005 В2С в России: полный текст исследования CNA и НАУЭТ 1
05.07.2002 Dell Computer открывает экспериментальные стенды в 20 городах США 1
17.06.2002 LivePerson будет поставлять eBay технологии чат-сессий 1
08.05.2002 Comcast сообщила об увеличении потока наличности и доходов в 1-м квартале 1
14.09.2000 Comcast вложит $82,1 млн. в компанию, создающую спортивные сайты 1
20.06.2000 America Online начинает продвигать AOLTV - систему сетевого интерактивного телевидения 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Qtech QVC IPC и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5027 3
Comcast 221 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
МегаФон 8805 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
X Corp - Twitter 2845 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Philips 2053 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Oracle Corporation 6688 1
Xerox 1139 1
AT&T Inc 1679 1
ViewSonic 311 1
Earthlink 155 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 334 1
AOL - America Online 718 1
Softkey - Софткей 210 1
Best Buy 215 1
AOL Inc 1593 1
Jive Software 22 1
Gemstar–TV Guide International 20 1
InterActiveCorp - IAC 18 1
Brightcove 14 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 1
eBay Inc 1619 3
NanduQ - Qiwi 996 2
Visa International 1949 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Expedia Group 134 1
Rakuten Shopping - Buy.com 81 1
Macy's, Inc - Federated Department Stores 10 1
Macy’s - Сеть розничной торговли 9 1
TD Ameritrade 64 1
American Airlines 86 1
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 1
Global Sports 4 1
Walt Disney Company 622 1
Costco Wholesale Corporation 27 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
ОЭЗ Калининград - Особая экономическая зона 7 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 499 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5576 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 1
AMF - Autonomous Management Framework - Модуль управления доступом и мобильностью 24 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 1
FinTech - Банковская карта виртуальная - цифровая банковская карта 108 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5894 1
Аксессуары 3881 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 355 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 658 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 199 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Microsoft Windows XP Home 196 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
Dell Inspiron Mini - серия нетбуков 19 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Мучник Феликс 68 1
Kaufman Bob - Кауфман Боб 2 1
Картышова Надежда 4 1
Clement Pascal - Клеман Паскаль 5 1
Демидович Юрий 4 1
Malone John - Малоун Джон 16 1
Maffei Greg - Мэффей Грэг 3 1
Bennett Robert - Беннетт Роберт 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 6
Россия - РФ - Российская федерация 144208 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 391 2
Болгария - Республика 772 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
США - Северная Каролина 314 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Казахстан - Республика 5525 1
Европа 21767 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Польша - Республика 1959 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Украина 7608 1
США - Техас - Хьюстон 248 1
США - Мэриленд - Балтимор 178 1
США - Техас - Даллас 174 1
США - Техас - Остин 172 1
Европа Восточная 3075 1
США - Калифорния - Сакраменто 43 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 598 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
Дача - дачники 815 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Liberty Media 67 2
Viacom - Video & Audio Communications 116 1
Total Telecom 613 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
Bloomberg 1286 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
AP - Associated Press 2004 1
News Corp 187 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
comScore Networks 35 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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