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США Калифорния Северная Калифорния Сакраменто

США - Калифорния - Северная Калифорния - Сакраменто

СОБЫТИЯ


23.06.2026 В завышении цен на бензин обвинили искусственный интеллект британского разработчика Kalibrate 1
25.03.2025 В США арестованы китайцы, придумавшие новую схему бесконтактного мошенничества 1
28.11.2013 ГИС-интеллект способен управлять электросетями 1
25.05.2012 Кибермошенники просят пользователей «одолжить» им средства на покупку акций Facebook 1
17.11.2011 Украден компьютер с личными данными 4,2 млн пациентов больниц 1
30.05.2011 Школьный округ выложил в Сеть личные данные 4 тыс. человек 1
04.08.2010 Intel и GE создают совместное предприятие в сфере здравоохранения 1
05.02.2010 У берегов США произошло сильное землетрясение 1
22.01.2010 Халатность сотрудника Kaiser Permanente привела к утечке данных 1
27.11.2009 "Дальнобойщики 3: Покорение Америки" в продаже 1
17.11.2009 "Дальнобойщики 3: Покорение Америки" в печати 1
09.04.2009 Ипотечный агент из Калифорнии оформлял поддельные кредиты 1
04.12.2007 Yahoo! начала тестирование социальной сети для соседей 1
30.11.2007 Ирригационной системе Калифорнии угрожает вредоносное ПО 1
02.10.2007 Кардер из России сядет в американскую тюрьму 1
12.04.2007 Модернизированный Global Hawk совершил первый полет 1
16.10.2006 Юную блоггершу допросили из-за нелюбви к Бушу 1
03.04.2006 Ученые создали компьютерную модель землетрясения 1906 года 1
03.04.2006 Ученые создали компьютерную модель землетрясения 1906 года 1
05.12.2005 AOL обвиняют в обмане пользователей 1
07.07.2005 Прогноз дорожной стихии стал реальностью 1
25.05.2004 T-Mobile купил часть сети Cingular за $2,5 млрд. 1
12.04.2004 В США судят очередного хакера 1
23.10.2003 Еще два оператора решили использовать BREW 1
11.09.2003 Хакер добровольно сдался властям 1
08.09.2003 Хакер-самаритянин сдастся ФБР 1
21.01.2003 Власти США не пускают скутер Segway на тротуары 1
28.11.2002 Nokia начала поставку телефонов стандарта CDMA2000 1X американскому оператору MetroPCS 1
09.10.2002 Lucent поставит оператору MetroPCS оборудование беспроводной связи стандарта CDMA2000 1X на сумму $190 млн. 1
17.07.2002 Результаты Apple соответствуют прогнозам 1
19.06.2002 Американцы потратили в мае на сотовую связь в среднем $37,12 1
17.06.2002 Рынок корпоративного ПО: Сезон отпусков в IBM 1
25.01.2002 Интернет станет доступен пассажирам американских поездов 1
08.10.2001 Туристическое агентство Travelocity.com закроет часть офисов 1
26.04.2001 Онлайновый магазин Webvan закроет свой офис в Сакраменто 1
18.10.2000 WINfirst подписала $1 млрд. контракт с Lucent и Avaya на построение оптоволоконной сети 1
10.10.2000 Разорит ли интерактивное телевидение AOL? 1
03.10.2000 В Калифорнии пройдет репетиция выборов президента по интернету 1
18.07.2000 Чем eBay отличается от "лохотрона"? 1
20.06.2000 America Online начнёт предоставлять услуги интерактивного телевидения в июле 1

Публикаций - 45, упоминаний - 45

США и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo! 3726 4
AOL Inc - America Online 1883 4
Microsoft Corporation 25681 3
Google LLC 12587 3
Verizon - WorldCom 501 3
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - MetroPCS - Metro by T-Mobile 16 3
Apple Inc 13046 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1417 2
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 2
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 2
СофтЛаб-НСК - SoftLab-NSK 21 2
Zayo Group - 360networks 29 1
LexisNexis 13 1
Western Wireless 22 1
SAP SE 5571 1
Qualcomm Technologies 1965 1
Meta Platforms - Facebook 4603 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1724 1
Intel Corporation 12765 1
IBM - International Business Machines Corp 9672 1
InfoWatch - Инфовотч 1165 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5797 1
9479 1
Oracle Corporation 7049 1
Telegram Group 2870 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 1
AT&T Inc 1723 1
Компьюлинк ГК - Compulink 455 1
GE Healthcare - General Electric Healthcare - GE Healthcare Life Sciences 29 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 1
Perimetrix - Периметрикс 274 1
CSIS Group - Center for Strategic and International Studies - Cyber Security Agency - Центр стратегических и международных исследований 23 1
Webvan Group 52 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 1
Broadvision 69 1
eBay Inc 1637 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Bank of America - Банк Америки 269 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 2
Amtrak - National Railroad Passenger Corporation - Амтрак - Национальная железнодорожная пассажирская корпорация 9 1
Lib Technologies - Liberate Technologies 21 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 1
Верный - торговая сеть 323 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
Segway 20 1
Expedia - Travelocity 60 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1205 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3565 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3179 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 452 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1401 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 126 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 1
Судебная власть - Judicial power 2473 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1509 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34255 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13605 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6321 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29526 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16895 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33099 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12921 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17809 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9259 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4175 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2304 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18190 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9633 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10545 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21541 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5181 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1812 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2921 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4975 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8099 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27989 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9749 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13467 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6661 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14107 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2216 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7468 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8490 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13711 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26092 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1164 2
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 2
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 167 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9201 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64008 1
Умные платформы 1967 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22373 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7778 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 765 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 345 1
AOL TV - AOL Television 20 3
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 3
СофтЛаб-НСК - Дальнобойщики: Транспортная компания 22 2
Microsoft Windows 16772 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Microsoft MSN TV - Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 92 2
Google Sites - Google Сайты 53 2
AOL Anywhere 12 1
Google YouTube - Видеохостинг 2981 1
IBM DB2 395 1
Google Android 15133 1
Linux OS 11407 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3095 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5608 1
Apple Pay 514 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPod 1552 1
Apple iMessage - Мессенджер 167 1
Apple iMac - Серия моноблоков 466 1
Myspace - социальная сеть 640 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1022 1
Qtech QVC IPC - IP-камера 14 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 1
IBM MQ - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 48 1
Oracle PeopleSoft 420 1
SAP Sybase 292 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 534 1
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 227 1
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 312 1
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 97 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 1
Apple Power Mac 123 1
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 1
Lamo Adrian - Ламо Адриан 10 3
Diebenkorn Richard - Дибенкорн Ричард 4 2
Aagaard Brad - Аагаард Брэд 2 2
Ковалев Александр 165 2
Чугаев Алексей 2 1
Talley Stuart - Телли Стюарт 1 1
Walton Kenneth - Уолтон Кеннет 2 1
Card David - Кард Дэвид 4 1
Grebey Bud - Греби Бад 3 1
Низамов Радик 1 1
Graham Nicholas - Грэм Николас 7 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
Ульянов Владимир 162 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Glueck Ken - Глюк Кен 5 1
Зенкин Денис 263 1
Пономарев Тарас 29 1
Карелов Роман 2 1
Machado Mike - Мачадо Майк 1 1
Wesson Herb - Вессон Херб 1 1
Keereweer Rob - Кирвер Роб 1 1
Buchwald Naomi - Бухвальд Наоми 3 1
Anderson Fred - Андерсон Фред 20 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54404 28
США - Калифорния 4804 24
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1455 11
США - Калифорния - Сан-Диего 370 7
США - Нью-Йорк 3172 6
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 6
Россия - РФ - Российская федерация 164284 5
США - Джорджия - Атланта 263 4
Канада 5056 3
США - Иллинойс - Чикаго 438 3
США - Техас - Даллас 183 3
США - Флорида - Майами 197 3
США - Мэриленд - Балтимор 178 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18929 2
США - Колумбия - Вашингтон 1476 2
США - Техас 1038 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 414 2
США - Массачусетс - Бостон 383 2
США - Пенсильвания 372 2
США - Иллинойс 338 2
США - Калифорния - Беркли 286 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Окленд 42 2
США - Техас - Сан-Антонио 50 2
США - Калифорния - Сан-Андреас 14 2
США - Огайо - Цинциннати 29 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47233 1
Дания - Королевство 1332 1
Финляндия - Финляндская Республика 3690 1
Америка - Американский регион 2204 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3643 1
Германия - Федеративная Республика 13142 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1817 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 458 1
Франция - Французская Республика 8134 1
Великобритания - Лондон 2427 1
Чехия - Чешская Республика 1344 1
Перу - Республика 292 1
США - Торонто 272 1
Канада - Монреаль 71 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52914 8
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10178 2
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4468 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3130 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5870 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7694 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12155 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5688 1
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Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1090 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6057 1
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия - Renewable Energy - Альтернативная энергетика и экология - Низкоуглеродная энергетика - Чистая энергетика 47 1
Мертвые души 44 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8158 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7463 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5971 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5070 1
NYT - The New York Times 1097 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6072 3
AP - Associated Press 2007 3
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
Times 657 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11533 1
The Register - The Register Hardware 1771 1
KrebsOnSecurity 18 1
Mashable 372 1
RCR News 107 1
Mercury Center 309 1
MSNBC - телеканал 89 1
Newsday 47 1
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 1
Forrester Research 832 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
Syracuse University - Сиракузский университет - Сиракьюсский университет 12 1
Короткая ссылка
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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