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Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Завод «ЦТС» в Калининградской области соберет 4200 IP-видеокамер по заказу компании QTECH. Первая партия из 1 тыс. устройств была отгружена 19 декабря 2024 г.

Первая партия цифровых новинок

Отгрузка первой партии цифровых видеокамер, произведенных на заводе «ЦТС» в Калининградской области по заказу компании QTECH, состоялась 19 декабря 2024 г. В январе 2025 г. на «ЦТС» запланирована отгрузка второй части из 3,2 тыс. IP-видеокамер.

Помимо цифровых видеокамер, «ЦТС» отгрузил 2 тыс. собранных на производстве коммутаторов доступа, также по заказу компании QTECH. Это оборудование четырех различных модификаций имеет статус ТОРП (телекоммуникационного оборудования российского происхождения) и обладает высокой степенью защищенности и отказоустойчивости.

Камеры и коммутаторы собираются на заводе «ЦТС» впервые. Такое оборудование в сочетании с современным ПО, может использоваться для видеонаблюдения, хранения и передачи информации в рамках программы импортозамещения государственными ведомствами, учреждениями, госкорпорациями и предприятиями ВПК. Также оборудование может быть интегрировано в системы комплексной охраны объектов.

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НПО «ЦТС»
Производство одной IP-видеокамеры занимает всего 2 минуты

Цифровая камера за две минуты

IP-видеокамеры – это уличные всепогодные изделия серии MiR, предназначенные для систем охранного и технологического видеонаблюденияQVC-MiR201, QVC-MiR501 и QVC-MiR803. Разработка всех этих моделей шла с 2022 г., в производство модели QVC-MiR201 и QVC-MiR803 были запущены в 2022 г., а QVC-MiR501 – в 2023 г.

Все перечисленные модели предназначены для построения систем видеонаблюдения и относятся к уличным цилиндрическим видеокамерам с фиксированным объективом от 2,8 мм, обладают встроенным микрофоном, а также поддержкой карты памяти microSD до 256 ГБ. Все эти камеры включены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

Скорость производства одной IP-видеокамеры составляет всего 2 минуты. На мощностях «ЦТС» производится сборка электронных модулей с использованием технологии поверхностного и выводного монтажа, сборка изделий в корпус, тестирование и упаковку.

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Цифровизация

«Наработанные компетенции и современное оборудование позволяют нам держать высокий темп производства. Мы можем собирать сложные технические устройства и устанавливать в одно миниатюрное изделие сразу четыре печатные платы, а не одну, как делается обычно», – рассказал о нюансах производства Дмитрий Фомичев, генеральный директор «ЦТС».

«Хочу отметить высокую скорость и качество сборки таких сложных технических устройств, как IP-видеокамеры. «ЦТС» зарекомендовал себя как надежный контрактный производитель. Наше сотрудничество с заводом позволяет нам обеспечить наших заказчиков востребованной продукцией российского происхождения», – отметил Антон Родионов, директор по производству QTECH.

Как рассказали CNews в компании QTECH, данная партия была произведена не под конкретный заказ клиента, это плановый заказ, который должен обеспечить наличие данных моделей на складе. В 2024 г. продано 20 тыс. российских камер, QTECH планирует увеличить объем их продаж в 2,5-3 раза.

Действующие лица сделки

Расположенное в г. Гусеве, Калининградской области, НПО «Цифровые телевизионные системы» («ЦТС») возникло в 2007 г. на базе Калининградской особой экономической зоны и входит в состав инновационного кластера «Технополис GS». Предприятие осуществляет полный комплекс услуг по контрактной сборке электронных устройств любой степени сложности: от поверхностного монтажа компонентов на плате до упаковки готового изделия. Согласно исследованию информационно-аналитического Центра современной электроники, НПО «ЦТС» по итогам 2019 г. вошло в тройку крупнейших контрактных производителей электроники и продемонстрировало самый большой рост производства на рынке. Мощность производства компании составляет 20 млн готовых изделий в год.

QTECH – российская компания, разработчик и производитель сетевого, телекоммуникационного и ИТ-оборудования для операторов связи и корпоративных клиентов. Как писал CNews, в 2024 г. компания сменила хозяев.

Вадим Попов

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