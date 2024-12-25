ОЭЗ Калининград Особая экономическая зона
ОЭЗ Калининград и организации, системы, технологии, персоны:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
|Hyundai Motor Company 383 1
|Коржаков Андрей 14 2
|Волков Федор 4 1
|Покровский Иван 118 1
|Малинин Александр 40 1
|Урезченко Сергей 6 1
|Сохань Максим 16 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Шендерюк-Жидков Александр 3 1
|Фивейский Сергей 19 1
|Антонян Любовь 1 1
|Фомичев Дмитрий 22 1
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