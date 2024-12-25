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ОЭЗ Калининград Особая экономическая зона



25.12.2024 Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год 1
04.12.2017 Калининград снижает налоговую нагрузку, чтобы заманить к себе ИТ-компании 3
24.07.2009 Samsung начала сборку LED-ТВ в России. Сборка бытовой техники отложена 1
14.04.2009 Это возможно: выпуск электроники в РФ дешевле, чем в Китае 1
08.07.2008 Сборка ЖК-телевизоров в России: таможня против 1
23.05.2008 ФАС зарубила производство ЖК-телевизоров в России 2
13.12.2007 «Цифровые телевизионные системы» стали резидентами Калининградской ОЭЗ 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

ОЭЗ Калининград и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 56 3
Flex - Flextronics 89 2
Элкотек ТФ - Elcoteq 18 2
Foxconn - Фоксконн РУС 13 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
Fujitsu 2041 1
Rover - RoverComputers 414 1
Samsung Electronics 10254 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
Philips 2053 1
Sony 6544 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
АМДтехнологии 31 1
Питерская группа связистов 434 1
JVC Kenwood 416 1
Rolsen Electronics 79 1
Телебалт 21 1
Ситроникс - Элион 7 1
Qtech - Кьютэк 170 1
GS Group - Технополис GS Гусев 71 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Hyundai Motor Company 383 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 2
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 533 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1499 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 990 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1049 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 713 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 950 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 526 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
Видеокамера - Camcorder 2263 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2262 1
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 654 1
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 113 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС 27 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 2
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Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Азия Восточная 169 1
Казахстан - Республика 5525 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
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Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 383 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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