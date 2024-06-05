Российский разработчик телекоммуникационного и ИT-оборудования Qtech поменял хозяев

Недавно созданному ООО «Кью Буст» принадлежит теперь 99% российский разработчика телекоммуникационного и ИT-оборудования Qtech, клиентами которого являются крупные операторы связи и госсектор.



У разработчика оборудования новые владельцы

Собственник российский разработчика телекоммуникационного и ИT-оборудования Qtech продал бизнес, выяснило издание RB.ru.

Пять последних лет единственным владельцем ООО «Кьютэк» был Иван Шитиков. 99% компании теперь принадлежит недавно созданному ООО «Кью Буст» (Q-Boost), 1% — Екатерине Ермолаевой. Другие подробности сделки не сообщаются.

Участники сделки

Компания Q-Boost, как пишет издание со ссылкой на «Контур.Фокус», образована в апреле 2024 г. Ее учредитель — Ольга Телухова. Генеральным директором значится Екатерина Ермолаева.

Qtech основана в 2006 г. Каталог включает более двух тыс. единиц телекоммуникационного и ИТ-оборудования. Компания имеет собственные R&D-центры в России. Оборудование Qtech внесено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и Реестр промышленной продукции, получило сертификат транспортной безопасности. Программные решения Qtech внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России.

freepik Разработчика телеком и ИТ-оборудования Qtech продали

Кмпания регулярно получает госзаказы. Например, в августе 2023 г. ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России перевел сетевую инфраструктуру на оборудование российского производителя Qtech.

Тогда же представители Qtech сообщили CNews, что их программно-аппаратный комплекс (ПАК) Industrial Diode успешно прошел тестирование на безопасную передачу данных в сетях объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и заинтересовал некоторые федеральные учреждения, которые уже обсуждают «пилотные» запуски на площадках госорганизаций.

Среди клиентов Qtech, по данным RB.ru, также числятся ФНС, Генпрокуратура, МТС и «Билайн». В 2023 г. выручка ООО «Кьютэк» составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 128 млн руб.

Российский рынок оборудования

Объем российского рынка ТКО (телекоммуникационное оборудование) превышает один трлн руб., что составляет 1,5% от мирового рынка, писал CNews в сентябре 2023 г.

Потребление сетевого ТКО (используемого операторами связи для построения сетей связи) в России составляет 450 млрд руб. ежегодно, из них ТКО для мобильной связи около 250 млрд руб. Ведомственные сети связи обслуживают менее пяти млн пользователей и ежегодные затраты государственных органов на ТКО оцениваются в 100 млрд руб.

По данным Минпромторга, в 2019 г. на российском рынке оборудования для операторов связи только 20% пришлось на отечественные решения. К 2025 г. эта доля может достигнуть 44% или около 360 млрд руб. при общем объеме рынка в 830 млрд руб.

Крупнейшими вендорами ИТ-оборудования, согласно рейтингу CNews «Крупнейшие поставщики физической ИТ-инфраструктуры 2022 (CNews Infrastructure)», являются Yadro, ICL Techno, Скала^р и Depo Computers. Все они в 2022 г. продемонстрировали двукратный или еще более высокий рост выручки. Минимальный показатель у Depo Computers +96,7%, максимальный у Yadro +144,4%.