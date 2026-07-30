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Якунин Андрей

СОБЫТИЯ


30.07.2026 2400 единиц оборудования, 206 ИТ-услуг и полная история инцидентов: «1С:Itilium» обеспечил прозрачность ИТ-службы АО «КУМЗ» 1
29.04.2014 Навальный: Семейный офшор Якунина контролирует продажи э-билетов РЖД на миллиарды рублей 1
10.11.2009 VIY Management автоматизировал документооборот и проектное управление на платформе Microsoft 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Якунин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

UFS.Travel - УФС - UFS - Универсальная финансовая система 23 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 277 1
Вест Концепт - West Concept 61 1
Microsoft Corporation 25762 1
РЖД - Российские железные дороги 2094 1
Связной ГК 1400 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1899 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64977 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12915 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7676 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 460 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12181 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1003 1
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RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1010 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10655 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12211 1
Электронный билет - e-ticket 176 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36109 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13939 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 1
Вест Концепт - Инвестиционный офис - West Concept Investoffice 1 1
Microsoft Office - Microsoft InfoPath 31 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1515 1
Навальный Алексей 63 1
Якунин Владимир 25 1
Акулов Михаил 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 165838 1
Кипр - Республика 636 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18111 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8817 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6662 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7404 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2707 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5751 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3472 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11560 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
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