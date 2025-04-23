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Зимин Борис
Зимин Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
|Sobotka Benedikt - Бенедикт Соботка 4 2
|Зимин Дмитрий 40 2
|Азмуханов Ильдар 2 1
|Азмуханов Ильнур 1 1
|Шерстобитов Алексей 1 1
|Степанов Вячеслав 8 1
|Навальный Алексей 61 1
|Зимин Сергей 1 1
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Ключевых фраз выявлено - 1355467, в очереди разбора - 758921.
Создано именных указателей - 173458.
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