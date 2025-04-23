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Зимин Борис



23.04.2025 Сын основателя «Билайна» получил девять лет за хищение акций 2
03.06.2024 В России немецкому бизнесмену дали пять лет за хищение акций Belkacar 1
09.01.2023 В розыск объявлен сын основателя «Билайна» 2
13.05.2021 В России заочно арестован сын основателя «Билайна» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Зимин Борис и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8847 3
Meta Platforms - Facebook 4457 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 55 2
Winterberg Group - Bryanston Group 4 1
Bryanston Resources 4 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1671 1
Импульс КБ - Конструкторское бюро 37 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 207 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 92 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 80 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 1
Альфа-Групп 715 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 22 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 792 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 712 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5545 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5244 2
1G - AMPS - Advanced Mobile Phone Service - аналоговый стандарт сотовой связи сетей первого поколения 118 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28168 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9847 1
Sobotka Benedikt - Бенедикт Соботка 4 2
Зимин Дмитрий 40 2
Азмуханов Ильдар 2 1
Азмуханов Ильнур 1 1
Шерстобитов Алексей 1 1
Степанов Вячеслав 8 1
Навальный Алексей 61 1
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Германия - Федеративная Республика 12761 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2498 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 632 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2906 1
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 31 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1143 1
Испания - Королевство 3732 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 825 1
Кипр - Республика 567 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 1
Европа 21883 1
Норвегия - Королевство 1811 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3584 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1992 2
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - инагент 51 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7053 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16609 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 312 2
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 213 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1275 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 520 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11151 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6298 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2876 1
The Bell - Издание 42 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 2
Медуза - Meduza 47 1
Forbes - Форбс 846 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1000 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355467, в очереди разбора - 758921.
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