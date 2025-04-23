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Азмуханов Ильнур
|23.04.2025
|Сын основателя «Билайна» получил девять лет за хищение акций 1
|03.06.2024
|В России немецкому бизнесмену дали пять лет за хищение акций Belkacar 2
Азмуханов Ильнур и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 147816 1
|Кипр - Республика 567 1
|Германия - Федеративная Республика 12764 1
|Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2498 1
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