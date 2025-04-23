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Азмуханов Ильнур



23.04.2025 Сын основателя «Билайна» получил девять лет за хищение акций 1
03.06.2024 В России немецкому бизнесмену дали пять лет за хищение акций Belkacar 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Азмуханов Ильнур и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8850 1
Winterberg Group - Bryanston Group 4 1
Bryanston Resources 4 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1672 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 207 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 92 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 80 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 57 1
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2498 1
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - инагент 51 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3551 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1762 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16619 1
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1992 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6303 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1015 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356001, в очереди разбора - 758812.
Создано именных указателей - 173566.
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