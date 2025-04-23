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Sobotka Benedikt Бенедикт Соботка
Sobotka Benedikt и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8847 3
|АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
|Meta Platforms - Facebook 4457 1
|Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 332 1
|Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 318 1
|Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5244 1
|Зимин Дмитрий 40 3
|Зимин Борис 4 2
|Азмуханов Ильнур 1 1
|Азмуханов Ильдар 2 1
|Макарова Екатерина 2 1
|Мурадова Елена 1 1
|Сардар Лориана 6 1
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